موعد مباراة الأرجنتين وباراجواي تصفيات كأس العالم قطر 2022

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محمد سياف - ابو ظبي - يترقب الكثيرون موعد مباراة الأرجنتين وباراجواي، حيث يلتقي منتخب الأرجنتين منتخب باراغواي في مباراة فاصلة، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من تصفيات أمريكا اللاتينية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022، والتي يبحث فيها كلا الفريقين على الفوز وتأمين الاقتراب من صدارة المجموعة.

وسيكون ليونيل ميسي حاضرًا في المباراة في تشكيل منتخب الأرجنتين، حيث يتصدر البرازيل والأرجنتين برصيد 24 و 18 نقطة، تليها الأوروجواي والإكوادور وكولومبيا وباراجواي وبيرو وتشيلي.

موعد مباراة الأرجنتين وباراجواي تصفيات كأس العالم 2022

ويستضيف منتخب باراغواي نظيره الأرجنتيني بطل النسخة الأخيرة من كوبا أمريكا ضمن الجولة الـ 11 من تصفيات كأس العالم، حيث تنطلق المباراة في تمام الساعة الثانية فجرًا بتوقيت القاهرة، والثالثة فجرًا بتوقيت مكة المكرمة، والرابعة فجرًا بتوقيت أبوظبي، وتنقل المباراة شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية بشكل حصري، على قناة bein sport HD 2 premium بتعليق محمد علي.

والجدير بالذكر أن مباراة الأرجنتين وباراغواي قد تأجلت قبل ذلك لأجل غير مسمى ضمن تصفيات كأس العالم 2022، وذلك بعد اقتحام مسؤولي وزارة الصحة البرازيلية في الدقيقة السابعة، بسبب تواجد 4 لاعبين كان من المفترض تواجدهم في الحجر الصحي قبل المباراة.

وعلى الجانب الآخر يتسلح منتخب باراغواي بعامل الأرض لأن المباراة ستلعب في ملعب باراجواي، و سيتأهل أصحاب أول 4 مراكز إلى نهائيات كأس العالم 2022.

ويسعى منتخب الأرجنتين إلى الفوز بالمباراة بقيادة ليونيل ميسي لتأمين الوصافة، وقطع مسافة كبيرة نحو كأس العالم 2022، والتي تستضيفها دولة قطر.