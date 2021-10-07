موعد مباراة الأرجنتين وبارغواي والقنوات الناقلة في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2022

يستضيف استاد ملعب ديفينسوريس ديل الشاكو مباراة الجولة الحادية عشر في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022 بين الأرجنتين وباراغواي، وتقام المباراة اليوم الجمعة 8 أكتوبر 2021 في تمام الساعة الواحدة صباحا بتوقيت مصر، حيث يسعى المنتخب الأرجنتيني بقيادة الأسطورة الحية ليونيل ميسي إلى الانتصار في المباراة، وإقتناص الثلاث نقاط، ومواصلة التقدم في جدول ترتيب المجموعة، وتضم المجموعة كلا من البرازيل، والأرجنتين، وبيرو، وتشيلي، وباراغوي، والأوروغواي، وبوليفيا، وفنزويلا، وكولومبيا، والإكوادور، بينما يسعى منتخب باراغواي إلى خطف نقاط المباراة من منتخب التانجو، ومحاولة التأهل لنهائيات كأس العالم قطر ، ونعرض موعد مباراة الأرجنتين وبارغواي والقنوات الناقلة اليوم.

منتخب التانجو الفائز بلقب الكوبا أمريكا 2021 على حساب منتخب البرازيل، وذلك بعد الفوز في المباراة النهائية بهدف دون رد سجله اللاعب أنخيل ديماريا، يسعى إلى الانتصار في المباراة، ومحاولة القرب من صدارة المجموعة، حيث تتواجد الأرجنتين في المركز الثاني ب 18 نقطة خلف المتصدر البرازيل صاحب ال 24 نقطة، وقد خاض 8 مباريات، واستطاع الانتصار في 6 مباريات، والتعادل في ثلاث مبارايات أمام كلا من باراغواي، وتشيلي، وكولومبيا، وقد نجح في تسجيل 15 هدف مسجلا نفسه كثالث أفضل هجوم في دور المجموعات، بينما استقبلت شباكه 6 أهداف فقط كثاني أفضل دفاع في البطولة.

يسعى منتخب بارغواي إلى تحقيق الانتصار في المباراة، وخطف الثلاث نقاط، والتقدم في جدول الترتيب على أمل تحقيق مركز مؤهل لنهائيات كأس العالم قطر 2022، حيث خاض 8 مباريات، واستطاع الانتصار في مبارتين، والتعادل في خمس مباريات، بينما تعرض للهزيمة في مبارتين، وبذلك يتواجد في المركز السادس برصيد 11 نقطة.

اليوم الجمعة 8 أكتوبر 2021

11:00 بتوقيت غرينتش

12:00 بتوقيت الجزائر، وتونس، والمغرب

1:00 صباحا بتوقيت مصر

2:00 بتوقيت السعودية، والعراق، وسوريا

3:00 بتوقيت الإمارات، وعمان

القنوات الناقلة لمباراة الأرجنتين وبارغواي