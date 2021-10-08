يترقب عشاق وجماهير الكرة المصرية والعربية اللقاء المرتقب بين منتخبي مصر وليبيا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم قطر 2022 وهي مباراة تطمع من خلالها الجماهير المصرية إلى تأهل المنتخب لكأس العالم للمرة الثانية على التوالي وتحقيق الفوز على المنتخب الليبي وتصدر المجموعة وكان الفراعنة قد لعبو مباراتين في التصفيات فاز في المباراة الأولي على منتخب أنجولا بهدف نظيف وتعادل في المباراة الثانية مع منتخب الجابون بهدف لكل فريق ليأتي المنتخب الوطني في المركز الثاني بالمجموعة التي تضم المنتخب الليبي ومنتخب أنجولا والجابون بينما تتصدر ليبيا المجموعة برصيد ست نقاط وقد حقق منتخب ليبيا المفاجأة بتفوقه في لقاء الجابون وأنجولا وتصدر المجموعة ولهذا يري المنتخب المصري ان المواجهة مع المنتخب الليبي لن تكون سهلة وليس أمام المنتخب المصري سوي الفوز في المواجهتين على المنتخب الليبي وذلك لضمان حجز بطاقة التأهل لكأس العالم 2022 ومن خلال هذا المقال سنعرض لكم موعد مباراة مصر وليبيا اليوم في التصفيات المؤهلة لكأس العالم بقطر.

موعد مباراة مصر وليبيا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم قطر 2022

يحل المنتخب الليبي ضيفاً على المنتخب المصري اليوم الجمعة 8/10/2021 في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 وستنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة العاشرة بتوقيت السعودية على استاد برج العرب بالإسكندرية وسوف يتم إذاعة أحداث المباراة عبر شاشة قنوات أون تايم سبورت التي سبقت ونقلت عبر شاشتها لقاء الفراعنة مع الجابون وأنجولا حيث سبق لها الحصول على حقوق البث المباشر لمباريات المنتخب في التصفيات المؤهلة للمونديال القادم.

قائمة الفراعنة لمواجهة منتخب ليبيا

بعد أن تمت إقالة مدرب منتخب مصر كابت حسام البدري وأعلن بعدها اتحاد كرة القدم عن تعيين المدرب البرتغالي كارلوس كيروش لتدريب منتخب مصر وتعد مواجهة المنتخب مع ليبيا هي المباراة الرسمية الأولي للمدرب البرتغالي مع الفريق ويسعى من خلالها لتحقيق الفوز والتأهل بالمنتخب للمونديال لتحقيق بداية قوية له مع الفريق المصري وكان المدير الفني لمنتخب الفراعنة قد أعلن عن قائمة الفريق والتي ضمت 24 لاعباً وجاءت كالتالي: