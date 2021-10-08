نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الجزائر والنيجر اليوم الجمعة والقنوات المجانية الناقلة “مباراة صدارة المجموعة” في المقال التالي

عمر شويل - جدة تنتظر جماهير عشاق منتخب محاربو الصحراء موعد مباراة الجزائر والنيجر اليوم الجمعة، لمشاهدة منتخبهم وهو يخوض مباراته الثالثة في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم بقطر 2022، وسوف تنطلق المباراة اليوم الجمعة 08\10\2021، حيث يحتضن استاد مصطفى تشاكر مباراة الجزائر القادمة ضد النيجر، لحساب الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022.

يدخل منتخب الجزائر المباراة ساعياً نحو الفوز والحصول على الثلاث نقاط، وفض الاشتباك مع منافسه على صدارة المجموعة منتخب بوركينا فاسو، صاحب المركز الثاني برصيد 4 نقاط وهو نفس رصيد منتخب الجزائر صاحب المركز الأول لكن فارق الأهداف منحة محاربو الصحراء صدارة المجموعة.

من ناحيةٍ أخرى يدخل منتخب النيجر اللقاء ساعياً نحو تحقيق مفاجئة كبيرة بإسقاط زعيم أفريقيا في عقر داره، حيث يحتل منتخب النيجر المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط وبفارق نقطة وحيدة عن منتخب الجزائر، مما يجعل المباراة غاية في الصعوبة على كلا المنتخبين، قد يعتقد البعض أن المباراة في المتناول بالنسبة للمنتخب الجزائري، مستنداً إلى التاريخ والإحصائيات وفارق الإمكانيات الكبير بين المنتخبين، لكن كرة القدم لا تعرف ولا تعترف غير بالمجهود والعرق داخل المستطيل الأخضر، ودروس الساحرة المستديرة كثيرة في مثل هذه المواقف، لذلك ينبغي على منتخب محاربو الصحراء أخذ المباراة بجدية كبيرة وإصرار على نهاية المباراة مبكراً.

موعد مباراة الجزائر والنيجر اليوم

يحتضن ملعب مصطفى تشاكر مباراة الجزائر القادمة ضد النيجر، والمقرر لها اليوم الجمعة الثامن من أكتوبر، لحساب الجولة الثالثة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم بقطر 2022، وسوف تنطلق صافرة بداية المباراة حسب التوقيتات التالية:

19:00:- السابعة حسب التوقيت العالمي “جرينتش”.

20:00:- الثامنة مساءً بتوقيت الجزائر والمغرب وتونس.

21:00:- التاسعة مساءً بتوقيت مصر والسودان وليبيا.

22:00:- العاشرة مساءً بتوقيت السعودية والعراق وسوريا والأردن وفلسطين والبحرين وقطر واليمن والكويت ولبنان.

23:00:- الحادية عشرة مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

ترتيب المجموعة قبل الجولة الثالثة