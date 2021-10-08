تعادل سلبي بين الأرجنتين وباراجواي
تعادل منتخبا الأرجنتين وباراغواي دون أهداف في المباراة التي جرت بينهما فجر اليوم في اسونسيون ضمن تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2022.
ولعب المنتخب الأرجنتيني 23 مباراة دون هزيمة تحت قيادة المدرب ليونيل سكالوني ويحتل المركز الثاني في التصفيات برصيد 19 نقطة خلف البرازيل التي تملك 27 نقطة بعد فوزها على فنزويلا بثلاثة أهداف لهدف.
وفي مباراة أخرى تعادل منتخبا أوروغواي وكولومبيا دون أهداف أيضاً في المباراة التي جمعتهما في مونتيفيديو.
وتملك أوروغواي وهي في المركز الثالث 16 نقطة من عشر مباريات وتتقدم بنقطتين على كولومبيا.
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