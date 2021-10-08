ضبط تردد قناة الجزائرية الأرضية الجديد 2021 الناقلة لمباراة الجزائر والنيجر بتقنية HD

القمر هوت بيرد التردد 12577 الاستقطاب أفقي الترميز 27500

القمر Ses 4 – Ness 7 التردد 12674 الاستقطاب أفقي معدل الترميز 20740

موعد مباراة الجزائر ومالي اليوم

تقام اليوم مباراة هامة جداً تجمع بين منتخب الجزائر ومنتخب مالي، وذلك في إطار استعداد المنتخبين لخوض مباريات رسمية، في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم بقطر 2022، وتقام المباراة الودية الدولية اليوم الأحد، الموافق 06\06\2021، على ملعب الشهيد “مصطفى تشاكر” في تمام الساعة الثامنة وخمس وأربعون دقيقة بتوقيت الجزائر.

مجموعة منتخب الجزائر في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم

يقع منتخب الجزائر مع مجموعة سهلة نسبياً وفي المتناول، لكن كرة القدم لا تعترف غير بالجهد والعرق داخل الملعب، والكرة الإفريقية تتطور بشكل سريع جداً، لذلك ينبغي على منتخب الجزائر ومدربهم، جمال بلماضي من عم الاستهانة بهذه المنتخبات، وتضم مجموعة منتخب الجزائر كلاً من منتخب بوركينا فاسو والنيجر وجيبوتي.

مميزات قناة الجزائرية الأرضية

تعد من أهم القنوات الرياضية العربية.

تعمل القناة على مدار 24 ساعة كاملة مجاناً.

تمتلك القناة أحدث أجهزة البث التلفزيوني لتقديم للمشاهد الجزائري والعربي، أفضل صورة وأنقى صوت وبتقنية HD.

لديها نخبة متميزة من المراسلين الرياضيين، الذين ينتقلون في كافة الملاعب الرياضية، لنقل الحدث الرياضي لحظة حدوثه.

تقدم مجموعة متميزة من البرامج الرياضية المتميزة.

تمتلك قناة الجزائرية الأرضية نسبة مشاهدة عالية جداً، من المشاهد الجزائري والعربي،

تقدم القناة وتستحوذ على نقل العديد من البطولات، في الجزائر بشكل حصري.

تقوم بنقل الفعاليات الرياضية التي تهم المشجع الجزائري والعربي.

تمتلك العديد من استوديوهات التحليل للتحليل على المباريات المهمة.

كما أنها تمتلك نخبة مميزة من المعلقين الرياضيين المميزين.

تمتلك نخبة مميزة من مقدمي البرامج الرياضية المتميزين.

تحديث:- موعد مباراة الجزائر والنيجر الجمعة 08\10\2021

يحتضن اليوم الجمعة استاد مصطفى تشاكر مباراة منتخب الجزائر ضد منتخب النيجر، وذلك لحساب الجولة الثالثة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم بقطر 2022، وسيتم نقل المباراة على تردد قناة الجزائرية الأرضية الرياضية، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت الجزائر، يدخل منتخب محاربو الصحراء المباراة وهو في المركز الأول برصيد 4 نقاط، وبفارق الأهداف فقط عن منتخب بوركينا فاسو صاحب المركز الثاني، لذلك هي مباراة هامة ومصيرية لتأمين صدارة المجموعة.