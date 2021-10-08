موعد مباراة السعودية والبحرين اليوم والقنوات الناقلة وترتيب مجموعة الأخضر

يستضيف ستاد الأمير محمد بن فهد مباراة المنتخب السعودي الأولمبي ضد المنتخب البحريني الأوليمبي اليوم الجمعة الموافق 8 أكتوبر 2021، وذلك ضمن مباريات الجولة الثالثة من مباريات دور المجموعات في بطولة غرب آسيا لكرة القدم 2021، حيث يتنافس 11 منتخب على تحقيق اللقب الثاني للبطولة التي اقيمت من قبل مرة وحيدة عام 2015، وحقق المنتخب الإيراني لقبها وقتها، ويقام موعد مباراة السعودية والبحرين اليوم في السادسة والنصف مساءاً بتوقيت مكة المكرمة، والمنامة، في المجموعة الثالثة التي تضم ثلاث منتخبات فقط، حيث يتواجد المنتخب السوري في نفس المجموعة مع السعودية والبحرين.

المنتخب السعودي في مهمة صعبة ضد المنتخب البحريني، ساعياً لتحقيق ثاني انتصاراته في المجموعة، ليضمن التأهل للدور نصف النهائي، بعد أن تمكن من تحقيق فوز ثمين في الجولة الأولى ضد المنتخب السوري، بهدفين دون رد، حيث تقدم عبد الله الحمدان للأخضر من ركلة جزاء في الدقيقة الحادية عشر، قبل أن يتمكن عبد الله رديف من مضاعفة النتيجة من ركلة جزاء أيضا في الدقيقة الثانية من الوقت البديل، ليقتنص الأخضر ثلاث نقاط هامة، يتواجد بها في صدارة جدول ترتيب المجموعة بفارق الأهداف عن المنتخب السوري صاحب المركز الثاني برصيد ثلاث نقاط أيضاً.

المنتخب البحريني يأمل في تحقيق أولى انتصاراته في البطولة، بعدما تلقى الخسارة في الجولة الأولى التي التقى فيها مع المنتخب السوري، وخسر بهدف وحيد مقابل أربعة، ليخسر ثلاث نقاط هامة، ويبقى في المركز الأخير في جدول الترتيب بدون نقاط.

موعد مباراة السعودية والبحرين اليوم

الجمعة 8 أكتوبر 2021.

15:30 توقيت جرينتش.

16:30 توقيت مصر، والسودان.

17:30 توقيت مكة المكرمة، البحرين، العراق، سوريا، الأردن، وفلسطين.

18:30 توقيت سلطنة عمان، والإمارات.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة السعودية والبحرين