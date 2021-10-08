موعد مباراة مصر وليبيا اليوم والقنوات المفتوحة الناقلة في تصفيات كأس العالم

يستضيف ستاد برج العرب بالإسكندرية مباراة المنتخب المصري ضد المنتخب الليبي اليوم الجمعة الموافق 8 أكتوبر 2021، وذلك ضمن مباريات الجولة الثالثة من مباريات تصفيات كاس العالم قطر 2022، حيث يتواجد المنتخبان المصري، والليبي في المجموعة السادسة التي تضم أيضاً كلاً من لجابون، وأنغولا، ويتصدر المنتخب الليبي ترتيب المجموعة حالياً بعد انتهاء جولتين برصيد ست نقاط، وذلك بعد تحقيقه الفوز في الجولتين الماضيتين ويليه المنتخب المصري في المركز الثاني برصيد أربع نقاط، ويدخل الفراعنة المباراة بقيادة فنية جديدة للبرتغالي كيروش، ويعاونه المصري ضياء السيد، بعد أن تم إقالة حسام البدري من المنتخب بعد الجولة الماضية.

المنتخب المصري يأمل في تحقيق أولى انتصاراته مع كيروش في أولى مبارياته الرسمية مع الفراعنة، متسلحأ بمعنويات مرتفعة، بعدما تمكن من تحقيق فوز ودي مؤخراً ضد ليبيريا بهدفين دون رد، سجلهما هداف الدوري المصري ودوري أبطال أفريقيا محمد شريف، ولكن كيروش كان له رأي آخر مخالف للجميع ومخالف للمنطق باستبعاده مهاجم الأهلي من قائمة المنتخب لمبارتي ليبيا بجانب محمد مجدي أفشة، وثاني هدافي الدوري المصري مصطفى فتحي، بينما ابعدت الإصابة أحمد ياسر ريان مهاجم ألتاي التركي.

المنتخب الليبي يأمل في تحقيق ثالث انتصاراته في التصفيات، ليحافظ على صدارة الترتيب المتواجد فيها حالياً برصيد ست نقاط، بعدما نجح في تحقيق الفوز في الجولة الأولى ضد منتخب الجابون بهدفين مقابل هدف، قبل أن يحقق الفوز ضد أنغولا خارج ملعبه في الجولة الثانية بهدف دون رد، بينما المنتخب المصري بدأ مشواره بفوز ضد أنغولا على ملعبه بهدف دون رد، قبل تحقيقه التعادل ضد الجابون بهدف لكل فريق في الجولة الثانية خارج ملعبه.

ترتيب مجموعة مصر وليبيا في تصفيات كأس العالم

ليبيا : 6 نقاط.

مصر: 4 نقاط.

الجابون: 1 نقطة.

أنغولا: 0 نقاط.

موعد مباراة مصر وليبيا اليوم

الجمعة 8 أكتوبر 2021.

9:00 توقيت مصر، وليبيا.

10:00 توقيت مكة المكرمة، الكويت، قطر، البحرين، العراق، الأردن، وفلسطين.

11:00 توقيت سلطنة عمان، والإمارات العربية المتحدة.

8:00 توقيت تونس، المغرب، والجزائر.

7:00 توقيت جرينتش.

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