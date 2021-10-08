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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “الأمل” موعد مباراة الإمارات والعراق القادمة الثلاثاء 2021/10/12 في تصفيات كأس العالم 2022 في المقال التالي
عشاق الأبيض الإماراتي وأسود الرافدين يترقبون موعد مباراة الإمارات والعراق القادمة، في الجولة الرابعة من تصفيات المجموعة الأولى لقارة أسيا لكأس العالم 2022، خاصة أن الصراع بين المنتخبين لم يعد على المركزين الأول والثاني المؤهلين مباشراً للنهائيات، بل الأمل حالياً في المركز الثالث في المجموعة، فالإمارات خسرت الجولة الماضية أمام إيران التصدر بهدف دون رد، وتجمد رصيدها من 3 مباريات عند نقطتين فقط، بينما المنافس المنتخب العراقي ليس بأفضل من الإمارات، فهو يمتلك نفس الرصيد من النقاط نقتين فقط من لعب 3 مباريات، ويأمل كلا الفريقين في الفوز وتصحيح المسار، اللقاء يقام علة ملعب زعبيل بالإمارات وينقل على قناتي أبوظبي الرياضية والقناة الرابعة العراقية، وفيما يلي موعد المباراة والترتيب النهائي للمجموعة بعد الجولة الثالثة.
موعد مباراة الإمارات والعراق القادمة 2021/10/12
- 16.45 : بتوقيت غرينتش العالمي.
- 17.45 : بتوقيت الجزائر، المغرب، تونس.
- 18.45 : بتوقيت مصر، السودان، ليبيا.
- 19.45 : بتوقيت السعودية، سوريا، العراق، قطر.
- 20.45 : بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان.
القنوات الناقلة مباراة العراق والإمارات
تنقل المباراة القادمة عبر شاشة قناة أبوظبي الرياضية الناقل الحصري لجميع مباريات المنتخب الإماراتي في التصفيات، كما تنقل المباراة عبر قناة الرابعة العراقية الجديدة الذي انطلقت مطلع الشهر الجاري، وحصلت على حقوق نقل مباريات أسود الرافدين في التصفيات الأسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم.
حكم مباراة الإمارات والعراق القادمة
ترتيب جدول المجموعة الأولى قبل الجولة الرابعة
- المركز الأول إيران برصيد 9 نقاط.
- الثاني كوريا الجنوبية برصيد 7 نقاط.
- الثالث الإمارات برصيد نقتين.
- الرابع لبنان برصيد نقتين.
- الخامس العراق برصيد نقتين.
- السادس والأخير سوريا برصيد نقطة واحدة.
تعرف على تاريخ مواجهات العراق ضد الإمارات
ألتقى المنتخبين في العديد من المناسبات الودية والرسمية، فقد ألتقيا في 27 مباراة قبل هذا اللقاء، فاز العراق في 10 مباريات، بينما فازت الإمارات في 6 مباريات، وحسم التعادل نتيجة 11 مباراة.
موعد مباراة الإمارات والعراق والقنوات الناقلة
|المباراة
|الإمارات* العراق
|البطولة
|الجولة الثالثة من تصفيات أسيا المؤهلة لكأس العالم.
|الموعد والتوقيت
|الثلاثاء الموافق 2021/10/12 في تمام الساعة 20.45 بتوقيت دولة الإمارات
|الملعب
|ملعب استاد زعبيل بنادي الوصل الإماراتي
|القنوات الناقلة
|قناة أبوظبي الرياضية، قناة الرابعة العراقية
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