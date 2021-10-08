تردد القناة الناقلة لمباراة مصر و ليبيا تصفيات كأس العالم 2022

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محمد سياف - ابو ظبي - يقدم موقع مصر فايف تردد القناة الناقلة لمباراة مصر وليبيا، حيث يمكنك الآن مشاهدة مباراة مصر وليبيا على النايل سات مجانا، وذلك ضمن إطار تصفيات كأس العالم 2022 أفريقيا، وينتظر محبي كرة القدم المصرية هذه المباراة بفارغ الصبر والتي سيتم إقامتها اليوم 9 مساء بتوقيت القاهرة.

ويبحث الكثيرون الآن عن موعد مباراة مصر وليبيا، وتردد القناة الناقلة لمباراة مصر وليبيا، والتي تعد أكثر الكلمات العربية بحثًا على محرك البحث جوجل، يمكنك الآن ضبط تردد القناة الناقلة لمباراة مصر وليبيا.

تردد القناة الناقلة لمباراة مصر وليبيا اليوم

سيتم إقامة المباراة اليوم ضمن تصفيات كأس العالم قطر 2022، وسيتم إذاعتها على قناة أون تايم سبورت الرياضية المفتوحة، وكذلك قناة sscc sport 3 المفتوحة، وتردد قناة أون تايم سبورت المفتوحة كالآتي:

قمر صناعي: نايل سات.

تردد القناة: 11861.

الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

وسيكون اليوم في المباراة أو اختبار للمدير الفني لمنتخب مصر البرتغالي كارلوس كيروش، والذي تولى المهمة خلفًا لحسام البدري، الذي أُقيل نظرًا للأداء السيئ لمنتخب مصر أمام مباراة أنجولا والجابون والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.

وكان المنتخب المصري خاض مواجهتين في تصفيات كأس العالم 2022، والتي كانت أمام منتخب أنجولا، وانتهت بفوز مصر 1-0 بهدف محمد مجدى أفشة، والثانية انتهت بالتعادل بهدف مصطفى محمد في الدقائق الأخيرة.