نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “أنطلق يا أخضر” موعد مباراة السعودية والصين الثلاثاء القادم 2021/10/12 الجولة الرابعة للتصفيات في المقال التالي

عمر شويل - جدة بعد الفوز الصعب الذي حققه المنتخب السعودي على اليابان في الجولة الثالثة، ينتظر الجمهور السعودي موعد مباراة السعودية والصين في الجولة الرابعة، والمقرر لها الثلاثاء القادم الموافق 2021/10/12 في ملعب الجوهرة المشعة بجدة، لكي يحقق الأخضر الفوز ويقطع 80% من رحلة الذهاب إلي الدوحة العام القادم والمشاركة في المونديال، السعودية قبل اللقاء تحتل الترتيب الثاني بفارق الأهداف عن المنتخب الأسترالي المتصدر لكل منهما 9 نقاط، نتيجة الفوز في الثلاث مباريات وتحقيق العلامة الكاملة، بينما المنافس المنتخب الصيني يحتل المركز الخامس قبل اللقاء برصيد 3 نقاط من فوز وخسارتين، اللقاء المرتقب منقول عبر شاشة قناة ssc الرياضية السعودية، يسعى المدير الفني للسعودية الفرنسي هيرفي رينارد للضغط على المنتخب الصيني منذ البداية، والسعي لتسجيل هدف مبكر يريح أعصاب اللاعبين ويسهل المباراة، وفيما يلي الموعد والتشكيل المتوقع وتاريخ لقاءات المنتخبين.

موعد مباراة السعودية والصين القادمة 2021/10/12

17.00 : بالتوقيت العالمي توقيت غرينتش.

18.00 : بتوقيت الجزائر، المغرب، تونس.

19.00 : بتوقيت مصر، السودان، ليبيا.

20.00 : بتوقيت مكة المكرمة، قطر، العراق.

21.00 : بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، سلطنة عمان.

القنوات الناقلة مباراة السعودية والصين

حصلت الشركة الرياضية السعودية مالكة قنوات ssc على جميع حقوق الاتحاد الأسيوي لمدة 3 سنوات، وعليه امتلكت القنوات حق نقل تصفيات أسيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم بقطر عبر قنواتها، والمباراة مذاعة حصرياً على قناة SSC HD 7 ولم يتحدد معلق اللقاء حتى الآن سنوافيكم به فور الإعلان من قبل القناة.

ترتيب جدول مجموعة السعودية

تعرف على تاريخ لقاءات السعودية والصين

تقابل المنتخبين قبل لقاء الثلاثاء المقبل في 15 مباراة، حقق المنتخب الصيني الفوز في 7 مباريات، بينما كان الفوز من نصين الأخضر السعودي في 5 مباريات، وكانت نتيجة التعادل حاضرة بين المنتخبين في 3 مباريات.

مباراة السعودية ضد الصين

كان المنتخب السعودي قد خاض 3 مباريات في المرحلة النهائية من التصفيات، استطاع أن يحقق العلامة الكاملة فقد تقابل في الجولة الأولى مع المنتخب الفيتنامي وحقق الفوز بنتيجة 3-1، وفي الجولة الثانية تقابل مع المنتخب العماني وحقق الانتصار بنتيجة هدف دون مقابل، وأخيراً حقق الفوز الخميس الماضي على المنتخب الياباني بنتيجة هدف دون مقابل، ليصل للنقطة 9 ويقطع 60% من المشوار نحو الدوحة.

موعد مباراة السعودية والصين الثلاثاء القادم