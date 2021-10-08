انت الان تتابع تفاصيل خبر تردد قناة أون تايم سبورت الجديد لمشاهدة مباراة مصر وليبيا والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - يبحث الكثيرون الأن عن تردد قناة أون تايم سبورت الجديد الناقلة لجميع الأحداث الرياضية المصرية، حيث تعد القناة أبرز القنوات الرياضية المصرية الموجودة على القمر الصناعي نايل سات، والتي يوجد لها شعبية كبيرة نظرًا لأنها مجانية بالكامل.

يمكنك الآن تنزيل وضبط تردد قناة أون تايم سبورت حتى تتمكن من مشاهدة المباريات المصرية، ويمكنك من خلال هذه القناة مشاهدة مباراة مصر و ليبيا ضمن تصفيات كأس العالم قطر 2022، والتي يعلق عليها كل من مدحت شلبي ومحمد الكواليني.

تردد قناة أون تايم سبورت الجديد

ويمكنك الآن معرفة تردد قناة أون تايم سبورت الجديد 2021 كالآتي:

تردد القناة: 11681.

الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

وتعد قناة أون تايم سبورت أشهر القنوات الرياضية المصرية على النايل سات، وتبث جميع المباريات بشكل حصري، منها مباراة الزمالك و برشلونة في كأس العالم لكرة اليد، وتحظى القناة بأعلى التقييمات اليومية بسبب محتواها المميز.

وتحتل مصر المركز الثاني في المجموع برصيد 4 نقاط، بينما يحتل منتخب ليبيا المركز الأول برصيد 6 نقاط في مباراتين، والجدير بالذكر أن منتخب مصر واجه في المباراة الماضية منتخب أنجولا، وتغلب عليه بهدف مقابل لا شيئ، ثم في المواجهة الثانية تعادل 1-1، وبعدها تم إقالة مدرب المنتخب حسام البدري، وتعيين البرتغالي كارلوس كيروش مدير فني للمنتخب.

وقد استعد منتخب مصر لمواجهة نظيره الليبي في الجولة السادسة والرابعة بالمجموعة السادسة لتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم، على أن تقام المباراة الثانية لمصر في يوم 11 من الشهر ذاته.