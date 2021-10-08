المنتخب الأولمبي يخسر أمام نظيره الأردني

المنتخب الأولمبي يخسر أمام نظيره الأردنيخسر منتخب اليمن الأولمبي لكرة القدم اليوم، امام نظيره الأردني بهدفين مقابل هدف، ضمن المجموعة الأولى لبطولة غرب آسيا تحت سن 23 عاماً.

سجل هدفي الأردن عبد الله عوض بالدقيقة 35 من ضربة جزاء، ومحمد عبد المطلب بالدقيقة 88، فيما أحرز هدف منتخبنا عمر الداهي في الدقيقة (40).

وتصدر منتخب الأردن المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، مقابل 4 لليمن، بانتظار ما ستسفر عنه نتيجة لقاء عُمان (4 نقاط) والكويت (نقطة واحدة)، التي تجرى في وقت لاحق اليوم، لتحديد هوية المتأهلين.

ويتأهل أصحاب المراكز الأولى من المجموعات الثلاث، بالإضافة إلى أفضل ثانٍ إلى نصف النهائي.