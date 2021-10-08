محمد صلاح يتصدر استفتاء أفضل هدف من مهارة فردية في تاريخ الدوري الإنجليزي

تصدّر الدولي المصري محمد صلاح القائمة في استطلاع الأهداف الشخصية على الموقع الرسمي للدوري الإنجليزي الممتاز لأنه تم اختيار هدفه في الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي ضد مانشستر سيتي. بطل الدوري “. أحد اللاعبين المختارين مع لحظات خاصة في تاريخ الدوري الأكثر شهرة في العالم حتى الآن فاز محمد صلاح بنسبة 47٪ من المباريات ضد مانشستر سيتي في الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

محمد صلاح

صوت المشاركون كانت هذه سلسلة من المراوغات التي قام بها للدفاع عن مانشستر سيتي في الشوط الثاني من اللقاء ، وحقق الخصم أخيرًا أحد أجمل الأهداف في مسيرته الكروية ، حيث احتل النجم الكوري الجنوبي سون شينغمين المرتبة الثانية ، الأمر الذي استفاد منه للهدف سجل ضد بيرنلي في موسم 2019/2020 ، نال ثقة 16٪ من الجماهير ، ثالثا ظهور لاعب تشيلسي السابق إيدن هازارد الذي لعب لفريق أسن في موسم 2016/2017 سجل نا هدفا رائعا وهو ما أيده. بنسبة 14٪ من الناخبين في الاستفتاء.

جائزة محمد صلاح

ظهر النجم المصري ولاعب ليفربول محمد صلاح مرة أخرى في قائمة الترشيحات لجائزة جولدن جلوب التي تصدرها مجلة كرة القدم الفرنسية أفضل لاعب فرنسي في العام حصل على لقب أفضل لاعب في العالم. حصل محمد صلاح على قائمة المرشحين لدور البالون للمرة الثالثة في مسيرته الكروية ، حيث كان النجم المصري من بين أشهر النجوم في العالم على القائمة التي نشرتها المجلة الفرنسية الشهيرة ليلة الجمعة من النجوم رشح محمد صلاح لجائزة الكرة الذهبية لأول مرة عام 2018 بقميص ليفربول الممتاز ، وحصل النجم المصري على المركز السادس في الترتيب النهائي ، وفاز بالجائزة اللاعب الكرواتي لوكا مودريتش.