انت الان تتابع تفاصيل خبر فوز مصر علي ليبيا اليوم والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - شهدنا اليوم 2021-10-8 فوز منتخب مصر الوطني لكرة القدم مباراة هامة اليوم أمام منتخب كبير و هو المنتخب الليبي.

جاء الفوز بعد مجهود كبير من المنتخب الليبي و أداء ممتاز من منتخب مصر، حيث أن خطوط منتخب مصر كانت مترابطة جداً تحديداً خطي الدفاع ووسط الملعب.

أيضاً أظهر منتخب مصر تنظيماً جيداً جداً داخل الملعب، بينما أظهر المنتخب الليبي تنظيماً كبيراً للغاية، وأثبت أنه يملك مدرباً جيداً.

لم يسبب الاستغناء عن محمد شريف رأس الحربة لاعب النادي الأهلي و هداف الدوري المصري لموسم 20/21 وصاحب أعلي نسبة تهديف في الدوري المصري لنفس الموسم وأيضاً اللاعب محمد مجدي (أفشة) لاعب النادي الأهلي ويكاد يكون أفضل صانع ألعاب بالدوري المصري أي مشكلة للمنتخب.

بعد فوز منتخب مصر لكرة القدم اليوم تحتل مصر المركز الأول في المجموعة بعدها ليبيا بستة نقاط في المركز الثاني.

قدمت مصر اليوم في المنتخب الموهبة الرائعة عمر مرموش الذي سجل هدفاً جميلاً للغاية في الدقيقة 49 من عمر المباراة.

فوز مصر بجميع المباريات المتبقية و حصولها علي 16 نقطة هذا سيكون كافياً للتأهل للمرحلة المقبلة في تصفيات كأس العالم لأن الأقرب لمصر في الترتيب سيكون ليبيا بتسعة نقاط فقط وهذا إذا فاز المنتخب الليبي علي المنتخبين الجابوني و الأنجولي.

و شهدت المباراة استحواذ مصر علي الكرة وتفوقها الهجومي علي ليبيا أداء فوق الرائع من اللاعب عمر مرموش و من المنتخب ككل و أداء دفاعي ممتاز من المنتخب الليبي.