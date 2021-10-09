نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الهلال والتعاون الودية اليوم السبت 09\10\2021 استعدادات الأندية السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تنتظر جماهير وعشاق الزعيم موعد مباراة الهلال والتعاون الودية، والمقرر لها اليوم السبت الموافق 09\10\2021، وهي مباراة ودية استعداداً لاستئناف الدوري السعودي مرة أخرى بعد التوقف بسبب مباريات المنتخبات في تصفيات كأس العالم 2022، يسعى نادي الهلال من خلال هذه المباراة إلى الحفاظ على جاهزية لاعبيه والمحافظة على اللياقة الذهنية والبدنية، قبل العودة إلى المباريات الرسمية في المسابقات المحلية والقارية، كما يسعى المدير الفني للزعيم إلى تجهيز جميع اللاعبين، واستكشاف نواحي الضعف في الفريق لمعالجتها وكذلك جوانب القوة للتركيز عليها وتنميتها، كما يهدف إلى تنفيذ بعض الخطط والجمل التكتيكية ومعرفة مدى قدرة اللاعبين على تنفيذ فكره.

من ناحية أخرى يسعى نادي التعاون إلى تقديم مباراة قوية أمام الزعيم، والظهور بمظهر قوي والاستعداد بقوة لعودة المنافسة المحلية والدوري السعودي القوي، لذلك هي مباراة ودية لكنها تأخذ طابع المباريات الرسمية، لحاجة كل فريق على الفوز بها ولاستعداد القوي من أجل عودة بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

موعد مباراة الهلال والتعاون

يلتقي الهلال اليوم السبت ضد التعاون في تمام الساعة السادسة ونصف بتوقيت مكة المكرمة، والمباراة ليست مذاعة إعلامياً على أي قناة، بناءً على طلب المدير الفني لنادي الهلال، ويستعد الهلال لمواجهة نصف نهائي أسيا أمام النادي الإيراني، لذلك يحرص المدير الفني للزعيم على عدم نقل المباراة إعلامياً.

ترتيب الناديين في الدوري السعودي للمحترفين

يدخل الزعيم المباراة وهو محتلاً المركز الرابع برصيد 12 نقطة من 6 مواجهات. وكانت نتائج الهلال كالتالي. فوز في ثلاث مواجهات وتعادل في ثلاث مواجهات. ولم يتلقى الهلال أي هزيمة حتى الآن. واستطاع لاعبو الهلال أن يسجلوا 9 أهداف بينما سكنت شباكه 6 أهداف. وهذه النتائج بالنسبة للزعيم غير مرضية لجماهيره. ولا ترضي طموح حامل اللقب لذلك يسعى المدير الفني إلى تدارك الأمر سريعاً ومعالجة الخلل في أقل وقت ممكن.

بينما يدخل نادي التعاون المباراة وهو محتلاً المركز السادس عشر والأخير برصيد 3 نقاط فقط. لذلك فإن النادي في وضع صعب للغاية ويحاول تصحيح المسار. وخاض الفريق 7 مواجهات في الدوري السعودي. استطاع تحقيق التعادل في ثلاث مواجهات. بينما تجرع كأس الهزيمة في أربع مواجهات. وقد ظهر نادي التعاون مع بداية الدوري بمستوى أقل من المتوسط. لذلك يحرص المدير الفني للتعاون على معالجة الأخطاء المتكررة التي يقع فيها الفريق، ومحاولة تحسين النتائج فيما هو قادم من مباريات.