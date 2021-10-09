ترتيب تصفيات كأس العالم افريقيا 2022

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محمد سياف - ابو ظبي - يبحث الكثيرون الآن عن ترتيب مجموعات تصفيات كأس العالم افريقيا 2022، حيث نجح المنتخب المصري في تصدر المجموعة بعد الفوز على ليبيا بهدف دون رد، وذلك خلال المباريات التي أُقيمت خلال الأيام القليلة الماضية، في مباريات الجولة الثالثة تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

ترتيب مجموعات تصفيات كأس العالم افريقيا

ترتيب المجموعة الأولى

اكتسح المنتخب الجزائري نظيره النيجيري بـ 6 أهداف مقابل هدف، في حين فاز منتخب بوركينا فاسو على جيبوتي بـ 4 أهداف دون رد، ضمن مباريات الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم افريقيا ليكون الترتيب كالآتي:

الجزائر 7 نقاط. بوركينا فاسو 7 نقاط. النيجر 3 نقاط. جيبوتي دون نقاط.

ترتيب المجموعة الثانية

استطاع المنتخب التونسي من الفوز على نظيره الموريتاني بـ 3 أهداف دون رد، في حين تغلب منتخب غينيا على زامبيا بهدف دون رد، ضمن مباريات الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم افريقيا، ويكون ترتيب المجموعة الثانية كالآتي:

تونس 9 نقاط. غينيا 6 نقاط. زامبيا 3 نقاط. موريتانيا دون نقاط.

ترتيب المجموعة الثالثة

استطاع المنتخب أفريقيا الوسطى من الفوز على منتخب نيجيريا بهدف نظيف، في حين فاز منتخب كاب فيردي خارج ملعبه على ليبيريا بهدفين دون رد، ضمن مباريات الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم افريقيا، ليكون الترتيب للمجموعة الثالثة كالآتي:

نيجيريا 6 نقاط. كاب فيردي 4 نقاط. إفريقيا الوسطى 4 نقاط. ليبيريا 3 نقاط.

ترتيب المجموعة الرابعة

استطاع المنتخب الإيفواري من الفوز على نظيره مالاوي بـ 3 أهداف دون رد، في حين فاز منتخب الكاميرون على موزمبيق بـ 3 أهداف مقابل هدف، ليكون الترتيب كالآتي:

كوت ديفوار 7 نقاط. الكاميرون 6 نقاط. مالاوي 3 نقاط. موزمبيق نقطة.

ترتيب المجموعة الخامسة

استطاع منتخب مالي من الفوز على نظيره كينيا بخماسة نظيفة، في حين فاز أوغندا على رواندا بهدف دون رد، ليكون الترتيب كالآتي:

مالي 7 نقاط. أوغندا 5 نقاط. كينيا نقطتين. رواندا نقطة.

ترتيب المجموعة السادسة

تصدر المنتخب المصري صدارة المجموعة السادسة بعد الفوز على منتخب ليبيا بهدف دون رد، واستطاع منتخب أنجولا من الفوز على الجابون بـ 3 أهداف لهدف، ليكون الترتيب كالآتي:

مصر 7 نقاط. ليبيا 6 نقاط. أنجولا 3 نقاط. الجابون نقطة.

ترتيب المجموعة السابعة

ستقام مباريات المجموعة السابعة اليوم حيث يواجه منتخب جنوب إفريقيا نظيره إثيوبيا، في حين يواجه منتخب غانا نظيره زيمبابوي، والترتيب قبل المباريات حتى الآن كالآتي:

جنوب أفريقيا 4 نقاط. إثيوبيا 3 نقاط. غانا 3 نقاط. زيمبابوي نقطة.

ترتيب المجموعة الثامنة

تقام المباريات المجموعة الثامنة اليوم حيث يستضيف منتخب السنغال نظيره الناميبي، ويحل منتخب الكونغو ضيفًا على توجو، والترتيب قبل مباريات اليوم حتى الآن كالآتي:

السنغال 6 نقاط. ناميبيا 4 نقاط. الكونغو نقطة. توجو دون نقاط.

ترتيب المجموعة التاسعة

تقام اليوم مباريات الجولة التاسعة، ليكون ترتيب المجموعة حتى الآن كالآتي:

المغرب 6 نقاط وله مباراة مع غينيا. غينيا 4 نقاط. غينيا نقطتين. السودان نقطة.

ترتيب المجموعة العاشرة

أُقيمت أمس مباريات الجولة الثالثة ففاز منتخب بنين على تنزانيا بهدف نظيف، في حين فاز الكونغو على مدغشقر بهدفين دون رد، ليكون الترتيب كالآتي: