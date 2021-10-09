نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لقاء العودة| مباراة ليبيا ومصر في تصفيات كأس العالم 2022 المواعيد والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة ليبيا ومصر ، من جديد وعقب انتهاء الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2022 ، تعود مباريات الجولة الرابعة من التصفيات المونديالية إلى الواجهة مرة أخرى، والتي بدأت أولى مبارياتها عصر اليوم السبت 9 أكتوبر 2021 ، وذلك عبر مباراة إثيوبيا وجنوب أفريقيا ، والتي انتهت بفوز الأخير (3-1)، وضمن لقاءات المجموعة السادسة يستضيف مساء بعد غدٍ الإثنين، 11 أكتوبر 2021 ملعب بنغازي في مدينة بنغازي الليبية، فعاليات لقاء العودة الذي يجمع فرسان المتوسط والفراعنة.

في السطور المقبلة، سنتعرف على موعد مباراة ليبيا ومصر والقنوات الناقلة ، إضافة إلى موقف المنتخبين في المجموعة بعد الجولة الثالثة من تصفيات مونديال 2022 الذي تحتضنه قطر العام المقبل.

ويحتفظ المنتخب المصري حاليًا بصدارة ترتيب المجموعة، بعد الفوز الذي حققه أمس الجمعة 8 أكتوبر 2021 رغم العرض الباهت، بينما يأمل المنتخب الليبي في استعادة قمة المجموعة مستغلًا عاملي الأرض والجمهور.

مباراة ليبيا ومصر

مرة أخرى يجدد منتخبا مصر وليبيا الموعد مع مواجهة أخرى، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 عن المجموعة السادسة.

وبعدما نجح منتخب الساجدين في حسم لقاء الذهاب، بهدف وحيد بأقدام الجناح الأيسر للفريق المصري عمر مرموش، يسعى الفراعنة لتعزيز صدارتهم للمجموعة.

وخلال 3 جولات مضت من عمر التصفيات، نجح المصريون في اعتلاء الصدارة برصيد 7 نقاط، وصافي (2) هدف، وبفارق نقطة واحدة عن المنتخب الليبي.

حيث حقق رفقاء محمد صلاح الفوز في مباراتين أمام أنجولا وليبيا بنتيجة واحدة (1-0)، فيما حقق تعادلًا مثيرًا مع الجابون في الجولة الثانية بنتيجة (1-1).

في المقابل، حصد أحفاد المختار 6 نقاط وصافي (1) هدف، بعدما حقق الفوز على الجابون (2-1) وأنجولا (1-0)، قبل الخسارة أمام مصر بهدف، أمس الجمعة.

وتعتبر المواجهة المقبلة، هي الـ12 في تاريخ مواجهات ليبيا ومصر ، حيث تمكن الفراعنة من حصد الفوز في 9 مباريات مقابل فوزين فقط للمنتخب الليبي، وتعادل سلبي وحيد.

فيما تحدثت وسائل إعلام مصرية عن إجمالي 22 مواجهة جمعت المنتخبين العربيين، تمكن خلالها الفراعنة من الفوز في 14 مباراة مقابل 5 لفرسان المتوسط، فيما حسم التعادل 3 مواجهات جمعت الفريقين.

موعد مباراة ليبيا ومصر والقنوات الناقلة

تقام المباراة مساء بعد غدٍ الإثنين، في تمام الساعة العاشرة ( 10 م ) بتوقيت السعودية، التاسعة ( 9 م ) بتوقيت مصر وليبيا، السابعة ( 7 م ) بتوقيت جرينتش.

أما عن حكم مباراة ليبيا ومصر فقد أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن إسناد القيادة التحكيمية في اللقاء إلى الحكم الدولي الجنوب أفريقي فيكتور جوميز.

تقوم شبكة قنوات أون تايم سبورت بنقل أحداث اللقاء المرتقب، وعلى الأرجح ستكون المباراة منقولة من خلال قناة ONTime Sports 1 ، بالإضافة إلى قناة الفيفا على موقع يوتيوب FIFATV Youtube .

وحول معلق المباراة فمن غير المعلوم حتى كتابة السطور التالية عن المعلق الرياضي للقاء، وسيتم الكشف عنه في حين وروده إلينا.

الخاتمة

تعرفنا في السطور الماضية، على موعد مباراة ليبيا ومصر والقنوات الناقلة ، إضافة إلى موقف المنتخبين في المجموعة السادسة من تصفيات كأس العالم 2022 في المرحلة قبل النهائية.