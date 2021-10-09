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عمر شويل - جدة أعلنت مجلة فرانس فوتوبل الشهيرة ، والمختصة في مجال كرة القدم عن قائمة أسماء المرشحين للكرة الذهبية 2021 م والتي ضمت ثلاثون لاعب ضمن المرشحين لجائزة الكرة الذهبية ، ويأتي علي رأس تلك القائمة اللاعب المصري الدولي محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي ، واللاعب رياض محرز الجزائري الدولي لاعب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي ، بالإضافة لأسماء لا تغيب مثل ليونيل ميسي الأرجنتيني و كريستيانو رونالدو البرتغالي ، ولوكا مودريتش الكرواتي ، وإيرلنغ هالند النرويجي الصاعد بسرعة الصاروخ ، ويعد ليونيل ميسي الأرجنتيني الدولي هو صاحب أكبر الحظوظ بالفوز باللقب لهذا العام لما قدمه مع منتخب الأرجنتين وفوزه بكوبا أميركا ، وكانت أخر جائزة قد حصل عليها الجناح الدولي عام 2019 م وهي آخر نسخة ، حيث ألغيت المسابقة عام 2020 م نظراً لظروف وباء كورونا وتوقف النشاط الرياضي علي مستوي العالم ، ووفق صفحة فرانس فوتوبل علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر يمكن متابعة فعاليات التصفية علي اللقب.

أسماء المرشحين للكرة الذهبية 2021

أعلنت المجلة الأشهر في عالم كرة القدم وصاحبة الجائزة الأشهر لأفضل لاعب في العالم لكل عام عن قائمتها للعام الحالي أسماء المرشحين لجائزة الكرة الذهبية لعام 2021 للفوز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب كرة قدم والتي ضمت الأسماء التالية :

اسم اللاعب اسم النادي محمد صلاح ليفربول رياض محرز مانشستر سيتي ليونيل ميسي باريس سان جيرمان كريستيانو رونالدو مانشستر يونايتد إرلينج هالاند بوروسيا دورتموند سيزار أزبيلكويتا تشيلسي نيكولو باريلا إنتر كريم بنزيما ريال مدريد ليوناردو بونوتشي يوفنتوس كيفن دي بروينه مانشستر سيتي جورجيو كيليني يوفنتوس روبن دياش مانشستر سيتي جيانلويجي دوناروما باريس سان جيرمان برونو فيرنانديش مانشستر يونايتد فيل فودين مانشستر سيتي نجولو كانتي تشيلسي روبرت ليفاندوفسكي بايرن ميونخ جورجينيو تشيلسي هاري كين توتنهام سيمون كايير ميلان روميلو لوكاكو تشيلسي لاوتارو مارتينيز إنتر كيليان مبابي باريس سان جيرمان جيرارد مورينو فيا ريال ماسون ماونت تشيلسي نيمار باريس سان جيرمان بيدري برشلونة رحيم ستيرلينج مانشستر سيتي لويس سواريز أتلتيكو مدريد

وكشفت فرانس فوتبول الجمعة عن أسماء المرشحين لجائزة الكرة وفق قائمة المرشحين للفوز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب كرة قدم للعام الحالي

جائزة أفضل لاعب شاب وأفضل حارس مرمي

فضلاً عن أسماء المرشحون لجائزة الكرة الذهبية ، نقدم لكم المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب شاب وكذلك الحارس الأسطوري :

يترشح لجائزة أفضل لاعب شاب مجموعة من الأسماء الواعدة بتصدرها بيدري على رأس القائمة ، واللاعب جمال موسيالا ، واللاعب جودي بيلنجهام ، ونجم مانشستر يونايتد ماسون جرينوود.

يتبارى علي جائزة الحارس الأسطوري كل من : جيانلويجي دوناروما (باريس سان جيرمان). إيدرسون (مانشستر سيتي). كاسبر شمايكل (ليستر سيتي). إدواردو ميندي (تشيلسي). تيبو كورتوا (ريال مدريد). كيلور نافاس (باريس سان جيرمان). مانويل نوير (بايرن ميونخ). يان أوبلاك (أتلتيكو مدريد). إيمليانو مارتينيز (أستون فيلا). سمير هاندانوفيتش (إنتر).



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