حجز تذكرة بمنصة مكاني makani المنتخب السعودي والدوري السعودي 1443

حجز تذكرة بمنصة مكاني makani لمباريات المنتخب السعودي والدوري السعودي 1443، حيث قد تم توفير منصة مكاني كأحد المنصات الخدمية للجمهور السعودية الذي يحرص علي متابعة مباريات كرة القدم سواء لمباريات المنتحب السعودي للتصفيات الخاصة والمؤهلة لمونديال كأس العالم بدولة قطر 2022، أو لمباريات الدوري السعودي والتي تتم أسبوعياً، ويستعلم العديد من المواطنين عن كيفية حجز تذكرة المباراة قبل المباراة بيوم أو أكثر من أجل الاستمتاع بمشاهدة كل مباراة من داخل الاستاد الرياضي المخصص لكل مباراة، وتمكّن منصة مكاني حجز التذكرة بدون الذهاب إلى مقر اتحاد كرة القدم أو النادي وتوفير التزاحم لجميع المشاهدين، ويتم التعامل مع المنصة بشكل إلكتروني من خلال الموقع أو تطبيق مكاني، وسوف نوضح لكم طريقة حجز تذكرة بمنصة مكاني.

منصة مكاني makani

وفرت منصة مكاني إمكانية التواصل معها بعدة طرق من أجل التسهيل علي الذين يرغبون بحجز تذكرة من مواطني المملكة العربية السعودية من المواطنين والوافدين داخل المملكة، وقد وفرت منصة مكاني الإلكترونية موقعاً الكترونياً خاص لحجز التذاكر أو أن يقوم كل فرد بحجز التذكرة من خلال تحميل تطبيق مكاني من خلال الجوال سواء لهواتف الأندرويد أو الأيفون.

ويتم حجز تذكرة مباراة في دقائق بعد أن يتم اختيار تاريخ المباراة واختيار وسيلة الدفع التي تناسب كل فرد والتي توفرها المنصة لجميع المواطنين عبر منصتها.

رابط حجز تذكرة بمنصة مكاني makani

يمكن لجميع الجماهير السعودية متابعة حجز موعد مباراة من خلال منصة الحجز الإلكترونية “مكاني” بالخطوات التالية: