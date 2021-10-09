نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حجز تذكرة بمنصة مكاني makani المنتخب السعودي والدوري السعودي 1443 في المقال التالي
حجز تذكرة بمنصة مكاني makani لمباريات المنتخب السعودي والدوري السعودي 1443، حيث قد تم توفير منصة مكاني كأحد المنصات الخدمية للجمهور السعودية الذي يحرص علي متابعة مباريات كرة القدم سواء لمباريات المنتحب السعودي للتصفيات الخاصة والمؤهلة لمونديال كأس العالم بدولة قطر 2022، أو لمباريات الدوري السعودي والتي تتم أسبوعياً، ويستعلم العديد من المواطنين عن كيفية حجز تذكرة المباراة قبل المباراة بيوم أو أكثر من أجل الاستمتاع بمشاهدة كل مباراة من داخل الاستاد الرياضي المخصص لكل مباراة، وتمكّن منصة مكاني حجز التذكرة بدون الذهاب إلى مقر اتحاد كرة القدم أو النادي وتوفير التزاحم لجميع المشاهدين، ويتم التعامل مع المنصة بشكل إلكتروني من خلال الموقع أو تطبيق مكاني، وسوف نوضح لكم طريقة حجز تذكرة بمنصة مكاني.
منصة مكاني makani
وفرت منصة مكاني إمكانية التواصل معها بعدة طرق من أجل التسهيل علي الذين يرغبون بحجز تذكرة من مواطني المملكة العربية السعودية من المواطنين والوافدين داخل المملكة، وقد وفرت منصة مكاني الإلكترونية موقعاً الكترونياً خاص لحجز التذاكر أو أن يقوم كل فرد بحجز التذكرة من خلال تحميل تطبيق مكاني من خلال الجوال سواء لهواتف الأندرويد أو الأيفون.
ويتم حجز تذكرة مباراة في دقائق بعد أن يتم اختيار تاريخ المباراة واختيار وسيلة الدفع التي تناسب كل فرد والتي توفرها المنصة لجميع المواطنين عبر منصتها.
رابط حجز تذكرة بمنصة مكاني makani
يمكن لجميع الجماهير السعودية متابعة حجز موعد مباراة من خلال منصة الحجز الإلكترونية “مكاني” بالخطوات التالية:
- يجب الدخول موقع المنصة أو تحميل التطبيق من علي متجر التطبيقات عبر جوجل بلاي.
- يجب إنشاء حساب جديد وتسجيل جميع البيانات التي يطلبها نموذج التسجيل مثل اسم المستخدم وكلمة المرور، وتسجيل البريد الإلكتروني، ورقم الجوال الشخصي.
- يجب أن يتم الموافقة على جميع الشروط الخاصة بالتسجيل.
- الضغط على “تسجيل الدخول”.
- يتم الضغط علي خدمة “شراء التذكرة”.
- يتم تحديد عدد التذاكر بأن يتم إدخال عدد الأفراد وتحديد جنس الأفراد بالتفصيل.
- يقوم الشخص بتحديد وسيلة الدفع الإلكتروني المناسبة له والضغط علي تأكيد شراء تذكرة المباراة.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حجز تذكرة بمنصة مكاني makani المنتخب السعودي والدوري السعودي 1443 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.