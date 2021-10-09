العروبة يقهر الاتحاد في الدوري العام
حقق فريق العروبة فوزاً ثميناً على اتحاد إب بهدفين لهدف، في اللقاء الذي جمعهما اليوم على الاستاد الأولمبي في مدينة سيئون ضمن الجولة الختامية من منافسات المجموعة الأولى للدوري العام لكرة القدم.
بهذه النتيجة، رفع العروبة رصيده إلى ست نقاط في المركز الرابع، في حين تراجع الاتحاد إلى المركز الخامس بخمس نقاط.
سجّل هدفي العروبة صالح الخولاني، وزميله زايد العصار، في حين أحرز هدف الاتحاد الوحيد لاعبه علاء الصهباني من ركلة جزاء، ليضمن الصاعق العرباوي نقاط المباراة التي شهدت طرد لاعبي الاتحاد علي ناصر وسليم الجعد.
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