نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صراع البرونزية| مباراه إيطاليا وبلجيكا في دوري الأمم الأوروبية 2020 المواعيد والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراه إيطاليا وبلجيكا ، بعد انتهاء مرحلة دور نصف النهائي في بطولة دوري الأمم الأوروبية 2019/2020 والتي تأجيل معظم مبارياتها بسبب ظروف جائحة كورونا ، أسفرت المنافسة الثانية على صعيد القارة الأوروبية، عن بلوغ منتخبا بلجيكا وإيطاليا جولة تحديد المركزين الثالث والرابع، حيث يستضيف ملعب ستاد سان سيرو ( جيوزيبي مياتزا ) في مدينة ميلانو الإيطالية، عصر غدٍ الأحد 10 أكتوبر 2021 ، فعاليات المواجهة القوية بين الآتزوري والشياطين الحُمر.

في السطور التالية، نتعرف سويًا على موعد مباراة إيطاليا وبلجيكا والقنوات الناقلة ، علاوة على مشوار المنتخبين في البطولة الأوروبية، وكذلك تاريخ مواجهات إيطاليا وبلجيكا .

مباراه إيطاليا وبلجيكا

مواجهة أخرى قوية إذن، تنتظر عشاق ومحبي المنتخبين الإيطالي والبلجيكي ، بعد مواجهة ربع نهائي يورو 2020 والتي حسمها الآتزوري ، ولذا فهي مباراة بطعم الثأر فضلًا عن الرغبة في الظفر بالميدالية البرونزية عن البطولة الأوروبية.

يُشار إلى أن ملعب سان سيرو (جوزيبي مياتزا) يستضيف مساء غدٍ الأحد أيضًا، نهائي دوري الأوروبية بين إسبانيا وفرنسا .

وانطلق مشوار منتخب إيطاليا لكرة القدم في النسخة الثانية من بطولة دوري الأمم الأوروبية ، من دور المجموعات، حيث حصد الفريق 12 نقطة وصافي (5) أهداف، منحته صدارة المجموعة A1.

وتمكن الآتزوري من تحقيق الفوز في 3 مباريات على حساب هولندا (1-0) وبولندا والبوسنة والهرسك بنتيجة واحدة (2-0)، فيما تعادل إيجابيًا وبنتيجة واحدة (1-1) مع كلًا من البوسنة والهرسك “ذهابًا” وهولندا “إيابًا” بالإضافة إلى تعادل سلبي مع بولندا “ذهابًا”.

وفي دور نصف النهائي، خسر المنتخب الإيطالي أمام ضيفه الإسباني بنتيجة (2-1)، ليلعب على المركزين الثالث والرابع في البطولة.

على الجانب الآخر، بدأت رحلة منتخب بلجيكا لكرة القدم من دور المجموعات أيضًا، والتي اجتازها بجدارة متصدرًا المجموعة A2 برصيد 15 نقطة وصافي (10) أهداف.

ونجح الشياطين الحُمر في تحقيق الفوز في 5 مباريات على حساب الدانمارك وإنجلترا بنتيجة واحدة (2-0) وأيسلندا (5-1) بالإضافة إلى أيسلندا “إيابًا” (2-1) والدنمارك “إيابًا” (4-0)، بينما تلقى خسارة واحدة أمام إنجلترا “ذهابًا” بنتيجة (1-2).

أما في دور قبل النهائي، فخسر البلجيكيون في مباراة دراماتيكية أمام أبطال العالم المنتخب الفرنسي بنتيجة (2-3).

تاريخ مواجهات إيطاليا وبلجيكا

تاريخيًا التقى منتخبا إيطاليا وبلجيكا 14 مرة من قبل، وذلك ضمن مسابقات نهائيات كأس العالم وتصفيات كأس الأمم الأوروبية إضافة إلى بطولة الأمم الأوروبية (يورو ) فضلًا عن مباريات ودية أخرى.

نجح الآتزوري في تحقيق الفوز في 9 مباريات فيما أحرز الشياطين الحمر الانتصار في 3 مواجهات فقط، وخيم التعادل السلبي على مواجهتين جمعت الفريقين.

أما على مستوى الأهداف المسجلة في المواجهات، فيمتلك المنتخب الإيطالي 26 هدفًا، بينما يحظى المنتخب البلجيكي بـ14 هدفًا.

وحول أكبر فوز تحقق في لقاءات الفريقين، فكان من نصيب الآتزوري وذلك بنتيجة (4-1) خلال دور المجموعات في نهائيات كأس العالم 1954 .

ويمكن استعراض النتائج الكاملة في تاريخ لقاءات إيطاليا وبلجيكا في الصورة أدناه:

موعد مباراة إيطاليا وبلجيكا والقنوات الناقلة

تحدد مساء غدٍ الأحد موعدًا لإقامة اللقاء، وذلك في تمام الرابعة ( 4:00 م ) بتوقيت السعودية، الثالثة ( 3:00 م ) بتوقيت القاهرة وروما وبروكسل، الواحدة ( 1:00 م ) بتوقيت جرينتش.

وحول حكم مباراة إيطاليا وبلجيكا ، فقد أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ( يويفا ) عن إسناد المهمة للحكم الدولي الصربي سردجان يوفانوفيتش.

وتقوم شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية بنقل أحداث اللقاء عبر قنوات beIN Sports 1 HD Premium و beIN Sports HD 1 English بالإضافة إلى تطبيق beIN Sports Connect .

أما عن معلق مباراة إيطاليا وبلجيكا فسيقوم المعلق الرياضي الليبي محمد بركات بالمهمة عبر الشبكة الرياضية القطرية.

الخاتمة

تعرفنا في السطور الماضية على موعد مباراه إيطاليا وبلجيكا والقنوات الناقلة ، إضافة إلى مشوار المنتخبين ورحلتهما في النسخة الحالية من دوري الأمم الأوروبية ، وكذلك تاريخ لقاءات إيطاليا وبلجيكا .