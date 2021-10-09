موعد مباراة الاتحاد والفيحاء اليوم الأحد 10\10\2021 استعدادات الأندية السعودية

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عمر شويل - جدة موعد مباراة الاتحاد والفيحاء الودية، تنتظر عشاق الساحرة المستديرة كرة القدم موعد مباراة الاتحاد القادمة ضد الفيحاء الودية، حيث من المقرر أن تنطلق المباراة اليوم الأحد الموافق 10 أكتوبر الحالي، وذلك ضمن استعدادات الأندية السعودية لاستئناف دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مباراة يسعى لها كلا المديرين الفنيين، للوقوف على نواحي الضعف للفريق قبل المواجهات الرسمية، وكذلك تجربة عدد كبير من اللاعبين للوقوف على مستواهم وكيفية الاستفادة منهم بعد ذلك، وتنفيذ فكر المدير الفني.

يسعى نادي الاتحاد للاستفادة من هذه المباراة الودية، لتدعيم نقاط الضعف وتنفيذ بعض التكتيكات داخل الملعب، وتجربة عدد من اللاعبين للوقوف على مستواهم الفني والبدني، كما يسعى المدير الفني لمشاهدة أكبر عدد من اللاعبين لمعرفة مستواهم ومن سوف يستعين بهم في المباريات المقبلة، من المعلوم أن الدوري السعودي للمحترفين متوقف بسبب الأجندة الدولية، وارتباط منتخب السعودية في خوض مباريات تصفيات أسيا المؤهلة لكأس العالم بقطر 2022، ويستغل المدير الفني للاتحاد هذه المباريات الودية لتجربة أكبر عدد من اللاعبين.

بينما يسعى نادي الفيحاء لخوض مباراة قوية أمام الاتحاد، والاستفادة فنياً من اللقاء وتجربة عدد من اللاعبين غير المشاركين في المباريات بشكل كبير، للوقوف على مستواهم ومدى إمكانية الاستفادة منهم لاحقاً في المباريات الرسمية، كما يسعى المدير الفني للفيحاء في تنفيذ بعض الجمل التكتيكية وتجربة بعض الأشياء في هذه المباراة الودية، لذلك من المتوقع أن نشاهد مباراة قوية ومثيرة بالرغم من كونها مباراة ودية، لكن الفريقين حريصين على الفوز بها وتقديم مباراة قوية.

موعد مباراة الاتحاد والفيحاء الودية

يحتضن استاد الأمير فيصل بن فهد بنادي الاتحاد مباراة الاتحاد الودية أمام الفيحاء. وذلك ضمن استعداد كلا الناديين لرجوع مسابقة الدوري السعودي للمحترفين. وسوف تنطلق المباراة في تمام الساعة 17:15 الخامسة وربع بتوقيت مكة المكرمة.

ترتيب الفريقين بجدول الدوري السعودي للمحترفين

يحتل الاتحاد المركز الأول برصيد 16 نقطة جمعهم من 7 مباريات. استطاع أن يحقق الفوز في 5 مباريات. بينما تعادل في مباراة واحدة وخسر مثلها، واستطاع لاعبوه تسجيل 17 هدف واستقبلت شباكه 5 أهداف.

بينما يحتل الفيحاء المركز السادس برصيد 10 نقاط جمعهم من 6 مواجهات. فقد فاز الفريق في 3 مباريات وتعادل في مباراة وتجرع طعم الهزيمة في مبارتين. واستطاع لاعبوه تسجيل 9 أهداف واستقبلت شباكه 6 أهداف.