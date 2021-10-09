إنجلترا تعزز صدارتها بخماسية أندورا

إنجلترا تعزز صدارتها بخماسية أندوراعزز المنتخب الإنجليزي لكرة القدم صدارته للمجموعة التاسعة بالتصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2022 عقب فوزه 5 - صفر على مضيفه منتخب أندورا، خلال المباراة التي جمعتهما يوم السبت في الجولة السابعة.

وشهدت أيضا هذه الجولة فوز منتخب بولندا على ضيفه سان مارينو 5 - صفر ومنتخب ألبانيا على نظيره المجري 1 - صفر.

وتقدم المنتخب الإنجليزي بهدف سجله بن تشيلويل في الدقيقة 17، وأضاف بوكايا ساكا الهدف الثاني في الدقيقة 40، وأضاف تامي أبراهام الهدف الثالث في الدقيقة 59، ثم أضاف جيمس وارد براوس الهدف الرابع للمنتخب الإنجليزي في الدقيقة 79 من متابعة لركلة الجزاء التي تصدى لها جيمس غوميز حارس أندورا، قبل أن يختتم جاك جريليش أهداف المنتخب الإنجليزي في الدقيقة 86.

ورفع المنتخب الإنجليزي رصيده إلى 19 نقطة في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد منتخب أندورا عند ثلاث نقاط في المركز الخامس.

وفي المباراة الثانية، فاز منتخب بولندا على ضيفه سان مارينو 5 - صفر. وسجل أهداف المنتخب البولندي كارول سويدرسكي في الدقيقة العاشرة وكريستيان برولي، لاعب منتخب سان مارينو، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 20 وتوماس كيدزيورا في الدقيقة 50 وأدم بوكسا في الدقيقة 84 وكريستوف بيونتيك في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للمباراة. ورفع منتخب بولندا رصيده إلى 14 نقطة في المركز الثالث، وظل منتخب سان مارينو بلا نقاط.

وفي المباراة الثالثة، فاز منتخب ألبانيا على مضيفه المجري بهدف نظيف سجله أرماندو بروخا في الدقيقة 80. ورفع المنتخب الألباني رصيده إلى 15 نقطة في المركز الثاني، وتوقف رصيد المنتخب المجري عند عشر نقاط في المركز الرابع.