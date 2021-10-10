ينتظر اليوم الجماهير العاشقة لكرة القدم في جميع أنحاء العالم نهائي كروي يجمع بين منتخبين من أفضل منتخبات كرة القدم في العالم وهما المنتخب الفرنسي والمنتخب الإسباني في لقاء نهائي دوري الأمم الأوروبية وكان تأهل المنتخب الإسباني على حساب إيطاليا عندما فاز عليه في قبل النهائي بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد بينما جاء تأهل المنتخب الفرنسي على حساب بلجيكا عندما قلب المنتخب الفرنسي الطاولة وحقق ريمونتادا وفاز على بلجيكا بثلاثة أهداف مقابل هدفين وذلك بعد أن تقدمت بلجيكا في الشوط الأول بهدفين وبذلك يكون العالم مع نهائي كروي ناري يجمع بين منتخبين يمتلكون لاعبين كبار ونجوم كرة القدم العالمية وتلعب بلجيكا مع إيطاليا في مباراة تحديد المركز الثالث اليوم في تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم موعد مباراة نهائي دوري الأمم الأوروبية بين فرنسا وإسبانيا والتشكيل المتوقع.

اليوم نهائي دوري الأمم الأوروبية بين فرنسا وإسبانيا الموعد والقنوات الناقلة

تقام اليوم الأحد الموافق 10/10/2021 مباراة نهائي دوري الأمم الأوروبية بين فرنسا وإسبانيا في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة العاشرة إلا ربع بتوقيت المملكة العربية السعودية وتقام المباراة على ملعب سان سيرو في ميلانو الإيطالية ويدير اللقاء الحكم الإنجليزي أنتوني تايلور وسوف يتم إذاعة أحداث المباراة عبر شاشة قناة بي إن سبورت BeIN Sports 1.

التشكيل المتوقع لمنتخب فرنسا

في حراسة المرمي: لوريس.

في خط الدفاع: جول كوندي، فاران، لوكس هيرنانديز.

في خط المنتصف: بنجامين بافارد، بول بوجبا، أدريان رابيو، تيو هرنانديز.

في الهجوم: كريم بنزيما، أنطوان غريزمان، كيليان مبابي.

التشكيل المتوقع لمنتخب إسبانيا

في حراسة المرمي: أوناي سيمون. في خط الدفاع: سيزار أزبيليكويتا، إيميرك لابورتي، باو توريس، ماركوس ألونسو. في منتصف الملعب: جافي، كوكي، سيرجيو بوسكيتس. في خط الهجوم: فيران توريس، بابلو سرابيا، ميكيل اويارزبال.

وأكد مدرب المنتخب الإسباني على قدرة المنتخب الفرنسي وأنه أقوي فريق في العالم ويمتلك ثلاثي هجومي قوي قادرون على الأداء الفردي الرائع واستغلال الفرص ومن جانبه أكد جاهزية فريقه لمواجهة المنتخب الفرنسي وأن المباراة ستكون قوية وكل فريق يلعب من أجل الفوز وتحقيق اللقب.