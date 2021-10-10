نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد عودة الدورى السعودى بعد مباريات تصفيات كأس العالم 2022 (مواجهات نارية) في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد عودة الدورى السعودى أصبح من أكثر الموضوعات بحثًا على محركات البحث العالمية، وذلك بعد انتهاء مباريات الجولة الثانية من المرحلة النهائية في تصفيات كأس العالم 2022 عن القارة الآسيوية، حيث تعود المسابقات المحلية في دول العالم، وفي مقدمتها مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان أو الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم موسم 2021/2022 ، قبل أن تتوقف مرة أخرى من أجل استئناف الجولة الثالثة من التصفيات المونديالية، في شهر أكتوبر المقبل.

في السطور التالية، نستعرض موعد عودة مسابقة دوري المحترفين السعودي والمواجهات المرتقبة ، فضلًا عن تناول موقف الأندية في جدول الدوري السعودي قبل التوقف الدولي من أجل تصفيات مونديال 2022 .

موعد عودة الدورى السعودى

تقرر عودة مباريات بطولة الدوري السعودي لكرة القدم ، حسب الجدول المعد سلفًا من قبل الاتحاد السعودي لكرة القدم ، بالتنسيق مع كلًا من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ، و الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) من أجل تنظيم الاستحقاقات المحلية والقارية والدولية، وذلك يوم السبت المقبل 11 سبتمبر 2021 م، الموافق لـ 4 صفر 1443 هـ.

من الجولة الرابعة إذن ولحساب مرحلة الذهاب، تستأنف مباريات الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، والتي تقام مؤقتًا على مدار 3 أيام متفرقة، من أجل إراحة نجوم الفرق الكبرى المشاركة في صفوف المنتخب السعودي الأول، والذي خاض مواجهتين ناريتين، في تصفيات كأس العالم 2022، أمام كلًا من فيتنام وانتهت بفوز الأخضر (3-1)، فيما أسفرت مباراة السعودية وعمان ، عن فوز الأخضر بهدف نظيف سجله مهاجم الهلال السعودي صالح الشهري.

وحول مباريات الأسبوع الرابع من الدوري السعودي للمحترفين فهي تجرى يومي السبت 11 سبتمبر (مباراتان) والأحد 12 سبتمبر (4 مباريات)، وذلك على النحو التالي:

تقام مباراة ضمك وفيصلي ، يوم السبت 11 سبتمبر، على ملعب ستاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية (المحالة) في مدينة أبها السعودية، وذلك في تمام السابعة إلا عشر ( 6.50 م) بتوقيت السعودية. تلعب مباراة الاتحاد وأبها ، يوم السبت 11 سبتمبر، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة) في مدينة جدة السعودية، عند الساعة الثامنة والنصف وخمس دقائق ( 8.35 م ) بتوقيت السعودية. مباراة الاتفاق والرائد ، تقام يوم الأحد 12 سبتمبر ، على ستاد الأمير محمد بن فهد في مدينة الدمام السعودية، عند السادسة والنصف ( 6.30 م) بتوقيت السعودية. مباراة الباطن والفتح ، تلعب يوم الأحد 12 سبتمبر، على ملعب نادي الباطن في مدينة حفر الباطن السعودية، في السادسة وأربعون دقيقة ( 6.40 م ) بتوقيت المملكة. مباراة التعاون والأهلي (أحد أقوى مباريات الجولة الرابعة)، الأحد 12 سبتمبر، وتلعب على ستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في مدينة بريدة السعودية، عند السابعة إلا عشر دقائق ( 6.50 م ) بالتوقيت السعودي. مباراة الشباب والحزم ، والمقامة يوم الأحد 12 سبتمبر، على ستاد ستاد الأمير فيصل بن فهد (الملز) في العاصمة السعودية الرياض، وذلك في تمام الثامنة والنصف وخمس دقائق ( 8.35 م ) بتوقيت المملكة العربية السعودية. مباراة الفيحاء والهلال (قمة مباريات الجولة الرابعة بالمسابقة المحلية السعودية وفقًا لترتيب الفريقين في الجدول العام)، تقام يوم الثلاثاء 28 سبتمبر، وذلك على ملعب مدينة المجمعة الرياضية في مدينة المجمعة الرياضية، عند السادسة ونصف إلا خمس دقائق ( 6.25 م ) بتوقيت السعودية. مباراة الطائي والنصر ، تلعب يوم الثلاثاء 28 سبتمبر، على ستاد الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي في مدينة الحائل السعودية، عند الساعة الثامنة ونصف إلا خمس دقائق ( 8.25 م ) بتوقيت المملكة.

ويمكن مطالعة جدول مباريات الدوري السعودي في الجولة الرابعة على النحو المبين في الصورة أدناه:

هذا، وتستأنف مجددًا منافسات الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم ، عقب انتهاء الجولتين الثالثة والرابعة، التي يخوض خلالها المنتخب السعودي مواجهتي اليابان والصين ، وذلك يومي السبت والأحد المقبلين 16 و17 أكتوبر 2021.

وتنطلق مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم من الأسبوع الثامن بـ4 مباريات يوم السبت ومثلها في اليوم التالي، على أن تكون قمة مباريات الجولة الثامنة ممثلة في مباراة الهلال والنصر.

ويمكن استعراض جدول مباريات الأسبوع الـ8 من دوري المحترفين السعودي على النحو التالي:

جدول الدوري السعودي

كما أسلفنا، وقبل التوقف الدولي لإقامة مباريات الجولتين الأولى والثانية من المرحلة النهائية في تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة آسيا ، خاضت جميع أندية البطولة المحلية السعودية 3 جولات، أسفرت عن تصدر نادي الفيحاء العائد للمشاركة للمرة الرابعة في تاريخه بالدوري السعودي، متساويًا مع الهلال بطل النسخة الأخيرة من المسابقة في رصيد النقاط، إلا أن فارق الأهداف يصب في صالح الفيحاء.

ونستعرض فيما يلي جدول ترتيب أندية الدوري السعودي حتى نهاية الجولة الثالثة في الصورة التالية:

وبعد مرور 7 جولات من عمر مسابقة الدوري السعودي، يحتفظ نادي الاتحاد بالصدارة برصيد 16 نقطة من 5 انتصارات وتعادل وخسارة واحدة، وصافي (12) هدفًا.

ويمكن التعرف على جدول ترتيب أندية الدوري السعودي حتى الأسبوع السابع فيما يلي:

آخر أخبار الاتحاد السعودي لكرة القدم

بعد التعرف على موعد عودة الدورى السعودى وجدول ترتيب الأندية، فمن أبرز وأهم أخبار الاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم ، حيث أعلن مساء اليوم الثلاثاء، عن إطلاق استراتيجية تحول كرة القدم السعودية ، وذلك يوم الخميس المقبل الموافق لـ 9 سبتمبر 2021 ، والتي تستضيف فعالياتها الصالات الخضراء في مجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالعاصمة السعودية الرياض عن الثانية عشر ظهرًا بتوقيت السعودية.

هذا، وتجرى الاستراتيجية الرياضية السعودية الجديدة، برعاية وزير الرياض ورئيس اللجنة اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل ، وبمشاركة ياسر بن حسن المسحل رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، بالإضافة إلى أعضاء مجلس اتحاد الكرة السعودي ورؤساء الأندية السعودية، علاوة على عدد من الشخصيات الرياضية المعروفة.

وتهدف استراتيجية تحول كرة القدم السعودية، إلى العمل على وضع الأسس الحديثة الخاصة بمستقبل كرة القدم السعودية، والتي تتوائم مع القفزة الكبيرة التي حققتها المملكة العربية السعودية على كافة المستويات والأصعدة، وذلك على ضوء الزيارات الميدانية والدراسات البيانية، إضافة إلى التجارب الدولية الناجحة في هذا المضمار.

الخاتمة

تعرفنا في السطور الماضية، على موعد عودة الدورى السعودى ، وجدول مباريات الجولة الرابعة وتوقيتات المباريات، إضافة إلى جدول ترتيب أندية الدوري السعودي حتى الجولة الثالثة، واختتمنا بـ آخر أخبار الاتحاد السعودي لكرة القدم واستراتيجية تحول كرة القدم السعودية الجديدة.