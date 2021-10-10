توقيت مباراة مصر وليبيا فى تصفيات كاس العالم افريقيا 2021

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محمد سياف - ابو ظبي - عشاق ومتابعى الكرة فى مكان نعرض عليكم موعد مباراة مصر وليبيا فى تصفيات كاس العالم افريقيا 2021 “مباراة العوده”، وكانت نتيجة اللقاء السابق بين المنتخبين والذى أقيم فى مصر، يوم الجمعه الماضى الموافق 8 أكتوبر، وإنتهت المباراة بفوز المنتخب المصرى بهدف مقابل لاشىء، أحرزه اللاعب الشاب “عمر مرموش” .

موعد مباراة مصر وليبيا فى تصفيات كاس العالم افريقيا 2021

نعرض عليكم موعد مباراة مصر وليبيا فى تصفيات كاس العالم افريقيا 2021 “مباراة العودة”، والتى سوف تقام على ملعب شهداء بنينا، يوم الأثنين الموافق 11 أكتوبر 2021 قى تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة .

ويسعى المنتخب المصرى لحصد الثلاث نقاط، للحفاظ على صدارة المجموعة السادسة من تصفيات كاس العالم افريقيا، سوف نعرض عليكم ترتيب المجموعة السادسة قبل مباراة مصر وليبيا القادمة :

مصر 7 نقاط ليبيا 6 نقاط أنجولا 3 نقاط الجابون 1 نقطة

وبالأمس وصلت بعثة منتخب مصر إلى مطار بنغازى الدولى، وذلك إستعدادا لمواجهة المنتخب الليبى فى تصفيات كاس العالم افريقيا، يوم الأثنين المقبل الموافق 11/10/2021، وتعتبر هذه هى الجولة الرابعة.

وأطمأن وزير الشباب والرياضة على وصول بعثة المنتخب المصرى، وعلى إتصال مستمر بينه وبين سفير مصر فى ليبيا، ويحتل المنتخب الليبى المركز الثانى بعد المنتخب المصرى برصيد 6نقاط، بعد الفوز فى أول مبارتين، ولكنه تلقى خسارته الأولى أمام المنتخب المصرى، فى تصفيات كاس العالم افريقيا 2021.

موقف حضور الجمهور المباراة

صرح مدير المنتخب الليبى عبدالفتاح قنبيج عن موقف حضور الجمهور، مباراة مصر وليبيا فى تصفيات كاس العالم افريقيا، وأعلن خلال لقاء له على أحد القنوات الرياضية، بأن مباراة العودة ستكون بحضور جمهور، ومن المرجح أن يكون نفس عدد الجمهور الذى حضر فى مباراة الذهاب.

وأضاف أنه من حقهم، حضور نفس عدد الجمهور من أجل تحقيق مبدء تكافوء الفرص بين المنتخبين .