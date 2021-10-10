موعد مباراة السعودية والعراق اليوم والقنوات المفتوحة الناقلة

يستضيف ستاد الأمير محمد بن فهد المباراة الختامية في الدور نصف النهائي لبطولة غرب آسيا لكرة القدم تحت 23 عام، حين يقام توقيت لعبة العراق والسعودية صاحبة الأرض والجمهور، اليوم الأحد الموافق 10 أكتوبر 2021، وتفتتح مباريات ذلك الدور بمباراة قوية تجمع المنتخبين الأردني والسوري، حيث لا بديل عن تحقيق الفوز للمنتخبات الأربعة من أجل التأهل إلى المباراة النهائية، وتحقيق لقب البطولة التي تقام في نسختها الأولى، والتي تمكن المنتخب الإيراني من تحقيق أول ألقابها عام 2015، ولكنه غير مشارك في النسخة الحالية التي شهدت مشاركة 11 منتخب في مرحلة المجموعات تأهل منها أربع إلى نصف النهائي.

المنتخب السعودي صاحب الأرض والجمهور يأمل في استغلال دعم جماهيره ضد أسود الرافدين، بعد أن تم فتح باب الدخول للجماهير في المباراة مجاناً، حيث يأمل الأخضر في مواصلة مشواره الناجح في البطولة، بعدما تمكن من تخطي مرحلة المجموعات متواجداً في المركز الأول للمجموعة الثالثة بالعلامة الكامبة برصيد ست نقاط، جمعها من الفوز ضد سوريا بهدفين دون رد، وضد البحرين بثلاثية دون رد.

المنتخب العراقي على الجانب الآخر لن يكون خصماً سهلاً لشقيقه السعودي، حيث تمكن من التأهل بجدارة من المجموعة الثانية، بعدما تمكن من التواجد في صدارة جدول الترتيب برصيد سبع نقاط جمعها من تحقيق انتصارين ضد كلأ من المنتخب الفلسطيني بهدف نظيف، والمنتخب الإماراتي بهدفين دون رد، بالإضافة لتعادله فبي الجولة الأخيرة ضد لبنان بهدفين لكل فريق.

موعد مباراة السعودية والعراق اليوم

الأحد 10 أكتوبر 2021.

17:00 توقيت غرينتش.

18:00 توقيت الجزائر، المغرب، وتونس.

19:00 توقيت مصر، والسودان.

20:00 توقيت مكة المكرمة، العراق، سوريه، الأردن، قطر، والبحرين.

21:00 توقيت سلطنة عمان، الإمارات.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة العراق والسعودية