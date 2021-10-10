نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مباراة السعودية والصين في تصفيات كأس العالم 2022 المواعيد والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة السعودية والصين ، في إطار مباريات الجولة الرابعة من المجموعة الثانية في تصفيات كأس العالم 2022 عن القارة الآسيوية، ولحساب مرحلة الذهاب، يستضيف مساء الثلاثاء المقبل 12 أكتوبر 2021 ، ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة) في مدينة جدة السعودية، فعاليات المواجهة القوية والمرتقبة والتي تجمع الصقور الخضر والتنين الصيني.

في السطور المقبلة، سنتناول موعد مباراة السعودية والصين والقنوات الناقلة ، إضافة إلى مشوار المنتخبين حتى الآن في التصفيات المونديالية ، علاوة على تاريخ مواجهات السعودية والصين .

مباراة السعودية والصين

نحو النقطة الثانية عشر على التوالي، يمضي قطار المنتخب السعودي في تصفيات كأس العالم نحو مشاركة سادسة بعد نسخ 1994 و1998 و2002 و2006 و2018 ، فيما يأمل المنتخب السعودي في الظفر بنقاط المباراة الثلاث من أجل تعزيز الحظوظ في مشاركة ثانية بالمونديال بعد كأس العالم 2002.

وانطلق مشوار منتخب السعودية لكرة القدم في تصفيات مونديال 2022 في قطر ، من المرحلة الثانية (التصفيات المشتركة المؤهلة إلى كأس العالم وكأس آسيا)، والتي اجتازها بنجاح بعد تصدر المجموعة الرابعة برصيد 20 نقطة من 6 انتصارات وتعادلين، وصافي (18) هدفًا.

وفي المرحلة التالية من التصفيات، نجح الأخضر بعد مرور 3 جولات، من تحقيق الفوز على حساب منتخبات فيتنام (3-1) ثم عُمان واليابان بنفس النتيجة (1-0).

في المقابل، وعلى غرار الصقور، استهل منتخب الصين لكرة القدم رحلته في التصفيات من المرحلة الثانية أيضًا، حيث حل وصيفًا في المجموعة الأولى خلف المنتخب السوري، بعدما حصد 19 نقطة وصافي (27) هدفًا، جمعها من 6 انتصارات وتعادل وخسارة واحدة، ليتأهل ضمن أفضل من احتلوا المركز الثاني.

وفي المرحلة الحالية من التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 في مرحلتها النهائية، يحل التنين في المركز الخامس وقبل الأخير برصيد 3 نقاط فقط وصافي (-3) هدف، بعدما خسر أمام أستراليا (3-0) واليابان (0-1)، قبل أن يفوز في الجولة الأخيرة على حساب فيتنام بصعوبة (3-2).

تاريخ مواجهات السعودية والصين

تاريخيًا جمعت 15 مواجهة المنتخبين جاءت في مناسبات عدة على غرار تصفيات كأس العالم وكأس الأمم الآسيوية وكذلك تصفيات كأس آسيا ودورة الألعاب الآسيوية ، بالإضافة إلى مباريات ودية أخرى.

ونجح الأخضر في الفوز في 5 مواجهات بينما حقق التنين الصيني الانتصار في 7 مباريات، وخيم التعادل على 3 مواجهات أخرى جمعت الفريقين.

على صعيد الأهداف، سجل الصقور 18 هدفًا فيما استقبلت شباكهم 20 هدفًا صينيًا.

وعن أكبر فوز تحقق في تاريخ اللقاءات بين المنتخبين ، فكان من نصيب المنتخب السعودي بنتيجة (4-1) وذلك خلال مباراة ودية في يونيو 2009.

ويمكن استعراض إجمالي نتائج المواجهات السعودية الصينية في الصورة أدناه :

موعد مباراة السعودية والصين والقنوات الناقلة

تقام المباراة مساء بعد غدٍ الثلاثاء، في تمام الثامنة ( 8:00 م ) بتوقيت السعودية، السابعة ( 7:00 م ) بتوقيت القاهرة، الخامسة ( 5:00 م ) بتوقيت جرينتش، الواحدة صباح الأربعاء ( 1:00 ص ) بتوقيت الصين.

أما عن حكم مباراة السعودية والصين ، فلم يُعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم ( فيفا ) حتى كتابة السطور التالية عن القيادة التحكيمية للقاء.

تقوم شبكة القنوات الرياضية السعودية SSC بنقل أحداث وفعاليات اللقاء الهام عبر فضائية SSC7 HD .

وبشأن معلق مباراة السعودية والصين فقد أسندت شركة الرياضة السعودية للمعلق الرياضي السعودي عبدالله الحربي مهمة التعليق والوصف التفصيلي لأحداث المباراة.

الخاتمة

تعرفنا في السطور الماضية، على موعد مباراة السعودية والصين والقنوات الناقلة ، إضافة إلى موقف المنتخبين ومشوارهما في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكذلك تاريخ لقاءات السعودية والصين .