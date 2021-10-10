نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة العراق والإمارات القادمة 12\10\2021 وتردد القنوات المجانية الناقلة ومعلق المباراة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تنتظر جماهير ومحبي كرة القدم العربية موعد مباراة العراق والإمارات القادمة، والمقرر لها الثلاثاء الموافق 12\10\2021، حيث يستضيف استاد زعبيل بنادي الوصل لقاء الأشقاء، لحساب الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الأولى في تصفيات أسيا المؤهلة لكأس العالم بقطر 2022، مباراة هامة ومصيرية لكلا المنتخبين لاستكمال مشوار المنافسة على الصعود.

يسعى منتخب أسود الرافدين نحو الفوز بالمباراة وانتزاع الثلاث نقاط مواصلة الضغط على متصدر المجموعة كوريا الجنوبية، كما يسعى منتخب سوريا لإحياء الأمل مرة أخرى والوصول إلى النقطة الخامسة، ويحتل أسود الرافدين المركز الخامس برصيد نقطتين، جمعهما من ثلاث جولات حيث تعادل في مبارتين وخسر مباراة، ولا بديل أمام منتخب العراق سوى الفوز والحصول على الثلاث نقاط لاستكمال المنافسة على بطاقة التأهل.

بينما يسعى منتخب الإمارات لنفس الهدف والغاية وهو الفوز بالمباراة وانتزاع الثلاث نقاط، ومواصلة الضغط على متصدر المجموعة واللحاق به، ويدخل منتخب الإمارات اللقاء ساعياً نحو الفوز والوصول إلى النقطة الخامسة، ويحتل المنتخب الإماراتي المركز الثالث برصيد نقطتين جمعهما من تعادلين، لذلك من المتوقع أن نشاهد مباراة قوية ومثيرة ونارية بين الأشقاء، لرغبة كل فريق في استعادة الأمل المفقود مرة أخرى.

موعد مباراة العراق والإمارات القادمة

يحتضن استاد زعبيل بنادي الوصل مباراة العراق القادمة ضد الإمارات، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 12\10\2021، لحساب الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الأولي في تصفيات أسيا المؤهلة لكأس العالم بقطر 2022، وسوف تنطلق صافرة بداية المباراة حسب التوقيتات التالية:

16:45:- الرابعة وخمسة وأربعون دقيقة حسب التوقيت العالمي “جرينتش”.

17:45:- الخامسة وخمسة وأربعون دقيقة مساءً بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب.

18:45:- السادسة وخمسة وأربعون دقيقة مساءً بتوقيت مصر وليبيا والسودان.

19:45:- السابعة وخمسة وأربعون دقيقة مساءً بتوقيت العراق والسعودية والكويت واليمن والبحرين وسوريا والأردن وفلسطين ولبنان وقطر.

20:45:- الثامنة وخمسة وأربعون دقيقة مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

القنوات الناقلة ومعلق المباراة

تمتلك شبكة قنوات ssc الرياضية حقوق نقل مباريات تصفيات أسيا المؤهلة لكأس العالم 2022، لذلك سيتم نقل مباراة العراق ضد الإمارات عبر شاشة قناة ssc4 HD الرياضية، وقد تنقل قناة الرابعة العراقية الرياضية المباراة، ويعلق عليها المعلق المتميز “عبد العزيز السبر”.

بطاقة مباراة العراق والإمارات