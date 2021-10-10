نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة سوريا ولبنان القادمة 12\10\2021 وتردد القنوات المجانية الناقلة ومعلق المباراة في المقال التالي

عمر شويل - جدة ينتظر عشاق الساحرة المستديرة ديربي الشام مع اقتراب موعد مباراة سوريا ولبنان القادمة، والمقرر لها الثلاثاء الموافق 12\10\2021، حيث يستضيف استاد الملك عبد الله الثاني أحداث اللقاء العربي المنتظر، وذلك لحساب الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الأولى في تصفيات أسيا المؤهلة لكأس العالم بقطر 2022، مباراة يطلق عليها الخبراء “الفرصة الأخيرة”، لذلك يسعى كلا المنتخبين للفوز بها والحصول على نقاطها الثلاث، واستعادة الأمل المفقود والخروج من الوضع الصعب في المجموعة.

يدخل منتخب سوريا اللقاء برغبة قوية للفوز بالمباراة وانتزاع الثلاث نقاط، والخروج من النفق المظلم الذي وضع الفريق فيه بسبب سوء النتائج، حيث يحتل نسور قاسيون المركز السادس والأخير في المجموعة الأولى برصيد نقطة وحيدة، فقد خاض منتخب نسور قاسيون ثلاث مواجهات، تعادل في مباراة وتجرع كأس الهزيمة في مبارتين، لذلك هي مباراة الفرصة الأخيرة أكون أو لا أكون، إما أن تكون مباراة إحياء الأمل من جديد أو مباراة توديع التصفيات والخروج المبكر من المنافسة.

بينما يدخل منتخب لبنان المباراة بنفس الطموح والرغبة في الفوز والحصول على الثلاث نقاط، ويحتل منتخب رجال الأرز المركز الرابع برصيد نقطتين، جمعها من خلال ثلاث مواجهات، تعادل في مبارتين وخسر مباراة واحدة، لذلك هي مباراة هامة ومصيرية لكلا المنتخبين، ومن المؤكد أننا سنشاهد مباراة قوية ومثيرة ومليئة بالحماس والرغبة في تحقيق الانتصار من كلا المنتخبين.

موعد مباراة سوريا ولبنان

يحتضن استاد الملك عبد الله الثاني مباراة ديربي الشام بين سوريا ولبنان، وذلك لحساب الجولة الرابعة من تصفيات أسيا النهائية المؤهلة لكأس العالم بقطر 2022، ومن المقرر أن تنطلق المباراة يوم الثلاثاء الموافق 12\10\2021، وذلك حسب التوقيتات التالية:

16:00:- الرابعة حسب التوقيت العالمي “جرينتش”.

17:00:- الخامسة مساءً بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب.

18:00:- السادسة مساءً بتوقيت مصر وليبيا والسودان.

19:00:- السابعة مساءً بتوقيت سوريا ولبنان والسعودية والعراق والكويت والبحرين واليمن وقطر والأردن وفلسطين.

20:00:- الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

القنوات الناقلة للمباراة

تمتلك شبكة قنوات ssc الرياضية حقوق نقل مباريات تصفيات أسيا المؤهلة لكأس العالم 2022، لذلك سيتم نقل مباراة سوريا ولبنان على تردد قناة ssc5 HD، وكذلك سيتم نقل المباراة على قناة الاتحاد الأسيوي على اليوتيوب، ويعلق على المباراة المعلق المتميز “فهد الدريبي”.

بطاقة مباراة سوريا ضد لبنان