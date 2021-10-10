نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة السعودية والصين القادمة 12\10\2021 وتردد القنوات الناقلة للمباراة ومعلق المباراة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تنتظر عشاق المنتخب السعودي موعد مباراة السعودية والصين القادمة القادمة، والمقرر لها الثلاثاء الموافق 12 أكتوبر 2021، لحساب الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثانية في تصفيات أسيا المؤهلة لكأس العالم بقطر 2022، حيث يحتضن استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية “الجوهرة المشعة” مباراة السعودية القادمة ضد الصين، مباراة الانفراد بالصدارة والاقتراب من حجز بطاقة التأهل للخضر.

يحتل منتخب السعودية المركز الثاني برصيد 9 نقاط، جمعهم من 3 جولات حيث حقق الفوز في مواجهاته الثلاث، وأحرز لاعبوه خمسة أهداف واستقبلت شباكه هدف واحد، لذلك هي مباراة هامة جداً بالنسبة للمنتخب السعودي، للوصول إلى النقطة 12 وانتظار تعثر منتخب استراليا صاحب المركز الأول بنفس الرصيد من النقاط، لكن فارق الأهداف لصالح المنتخب الأسترالي.

بينما يدخل منتخب الصين المباراة ولا بديل أمامه سوى الفوز بالمباراة، حتى يبقي على آماله في المنافسة على التأهل، حيث يحتل منتخب الصين المركز الخامس برصيد 3 نقاط، جمعها من 3 جولات حقق الفوز في جولة واحدة وخسر مبارتين، وأحرز لاعبوه 3 أهداف واستقبلت شباكه 6 أهداف، لذلك من المؤكد أننا أمام مباراة سوف تتسم بالقوة والندية، والرغبة القوية من كلا المنتخبين للفوز بها والحصول على نقاطها الثلاث، المنتخب السعودي يريد صدارة المجموعة، ومنتخب الصين يسعى إلى تصحيح المسار والإبقاء على الآمال.

موعد مباراة السعودية والصين

يحتضن استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية “الجوهرة المشعة” لقاء السعودية والصين، وسوف تنطلق المباراة الثلاثاء 12 أكتوبر، لحساب الجولة الرابعة من التصفيات الأسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022، وسوف تنطلق صافرة بداية المباراة في التوقيتات التالية:

17:00:- حسب التوقيت العالمي :جرينتش”.

18:00:- السادسة مساءً بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب.

19:00:- السابعة مساءً بتوقيت مصر وليبيا والسودان.

20:00:- الثامنة مساءً بتوقيت السعودية والعراق وسوريا واليمن والكويت والبحرين والأردن وفلسطين ولبنان وقطر.

21:00:- التاسعة مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

القنوات الناقلة ومعلق المباراة

تمتلك شبكة قنوات ssc الرياضية حقوق نقل مباريات تصفيات أسيا المؤهلة لكأس العالم بقطر 2022، ولذلك سيتم نقل مباراة السعودية ضد الصين عبر قناة ssc7 HD الرياضية، ويعلق على المباراة المعلق المتميز عبد الله الحربي.

بطاقة المباراة