بيج رامي يتوج ببطولة مستر أولمبيا للعام الثاني على التوالي

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محمد سياف - ابو ظبي - حقق لاعب كمال الأجسام المصري ممدوح السبيعي المعروف إعلاميًا بـ بيج رامي إنجاز تاريخي بتتويجه ببطولة مستر أولمبيا للعام الثاني على التوالي، حيث شهدت البطولة مشاركة 16 لاعب من مختلف دول العالم بينهم مصريان حسن شعبان ومحمد مصطفى والذين فشلا في التأهل للجولة النهائية.

وتعد بطولة مستر أولمبيا أشهر وأضخم بطولات العالم للمحترفين في كمال الأجسام، وتقام هذه البطولة بشكل سنوي في الولايات المتحدة الأمريكية، وأصبح اسم ممدوح السبيعي أبرز المنافسين في السنوات الأخيرة.

والجدير بالذكر أن بيج رامي احتل المركز الرابع في بطولة مستر أولمبيا لكمال الأجسام في عام 2016، قبل أن يتقدم للمركز الثاني في العام التالي خلف فيل هيث أحد أساطير اللعبة، والذي تفوق عليه بج رامي في النسخة الماضية.

وبهذا التتويج التاريخي استطاع البطل المصري ممدوح السبيعي أن يكون من أساطير المتوجين بالبطولة الأشهر في عالم كمال الأجسام ليضيف لتاريخه مجد جديد.

أول تعليق من بيج رامي بعد التتويج بالبطولة

وعلق اللاعب المصري ممدوح السبيعي على إنجازه التاريخي الذي حققه في الساعات الأولى من صباح يوم الأحد بالتتويج ببطولة مستر اولمبيا نسخة العام الحالي للمرة الثانية على التوالي، حيث علق عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلًا: “تعالى تعالى جنب أخوك، الحمد لله”.

ووجه إسلام قرطام مؤسس فريق ko squad التهنئة للبطل الرياضي بيج رامي بعد التتويج باللقب للمرة الثانية، محققًا إنجاز تاريخي له ولمصر بعدما استطاع نقل رياضة كمال الأجسام للمحترفين هذه النقلة التاريخية والتي رفعت اسمه واسم مصر عاليًا.