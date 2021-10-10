رونالدو يقود منتخب البرتغال للفوز ويحقق رقم قياسي جديد

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محمد سياف - ابو ظبي - استطاع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من قيادة منتخب البرتغال للفوز على قطر بثلاثة أهداف نظيفة، ضمن مباريات المجموعة الثالثة للتصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال قطر 2022.

أهداف منتخب البرتغال ضد قطر

وتقدم رونالدو بهدف لمنتخبه في الدقيقة 37، ثم أضاف جوزيه فونتي الهدف الثاني في الدقيقة 48، قبل أن يختتم أندريه دي سيلفا التسجيل في الدقيقة الأخيرة، وبذلك يعزز رونالدو تصدره لقائمة هدافين المباريات الدولية في كرة القدم، رافعًا رصيده إلى 112 هدف، ليواصل الابتعاد عن عن النجم الإيراني السابق علي دائي.

وأصبح رونالدو أكثر اللاعبين تسجيلًا للأهداف ضد منتخبات مختلفة حيث وصل مجموع المنتخبات إلى 46 منتخب بعد هدفه في مواجهتة الأولى أمام قطر، وأما بالنسبة للرقم القياسي الجديد فقد أًصبح رونالدو أكثر لاعب أوروبي مشارك في المباريات الدولية برصيد 181 مباراة، ليفك الشراكة مع سيرجيو راموس برصيد 180 مباراة.

ويعتلي المنتخب بفضل رونالدو في الوقت الحالي صدارة مجموعته برصيد 13 نقطة، ويبتعد بفارق نقطتين عن منتخب صربيا المتواجد في المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة.

وأما بالنسبة لمنتخب قطر فإنه يشارك ضمن مجموعة البرتغال كضيف على المجموعة، ولا تعنيه النقاط كثيرًا لأن يضمن المشاركة في البطولة العالمية بصفته مستضيف لها، ولكنه يطمح لاكتساب الخبرة اللازمة قبل انطلاق نهائيات كرة القدم.

والجدير بالذكر أن المباراة كانت بمثابة تحصيل حاصل أي مباراة ودية، ولا يتم إضافتها لحصيلة النقاط، حيث أن الهدف منها هو إكساب قطر الاحتكاك اللازم قبل استضافة المونديال.