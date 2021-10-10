انت الان تتابع تفاصيل خبر تعرف على اللاعبين الراحلين عن الأهلي والصفقات الجديدة في سوق الانتقالات 2021 والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - حدثت انتقالات واسعة وعديدة في النادي الأهلي حيث انتقل عدد كبير من اللاعبين في النادي الأهلي إلي انديه محلية خلال الصيف الحالي. وسوف نعرض لكم اللاعبين الذين رحلوا عن النادي الأهلي في ميركاتو صيف 2021 سواء على سبيل الإعارة أو البيع.

حيث انضم كثير من لاعبي النادي الأهلي إلي نادى فيوتشر وهؤلاء اللاعبين هم : مروان محسن (انتقال حر) وفارس طارق (إعارة موسم) وناصر ماهر (بيع نهائي) ومحمد عبد المنعم (إعارة موسم) ومصطفى البدري (إعارة موسم) وسعد سمير (إعارة موسمين) وكريم نيدفيد (إعارة موسم ) والعربي بدر (إعارة موسم ).

فيما انضم من الأهلي إلي نادى سموحة كلا من : فهد جمعة (إعارة موسمين) وأحمد بيكهام (إعارة موسم) ومحمد شكري (إعارة موسم).

وانتقل أيضا من النادي الأهلي إلي نادى غزل المحلة كلا من : أحمد السيد (إعارة موسم) و وليد مصطفى (إعارة موسم).

وأخيراً انضم شادي رضوان إلي نادى البنك الأهلي على سبيل الإعارة لمدة موسم.

ما هي صفقات الأهلي في سوق الانتقالات الصيفية 2021؟

وكان النادي الأهلي أعلان عن الميركاتو الصيفي بإعلانه التعاقد مع اللاعب كريم فؤاد لاعب نادي النجوم لمدة 5 سنين، لتدعيم الجبهة اليمنى في الفريق بجانب اللاعب محمد هانى.

ليعلن بعد ذلك بدقائق عن صفقته الثانية لويس ميكيسوني، لاعب نادى سيمبا التنزاني وصاحب هدف الفوز في شباك الأهلي بدور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا أخر نسخة.

وواصل النادي الأهلي صحوته في الميركاتو بإعلانه التعاقد مع اللاعب الجنوب أفريقي بيرسي تاو لاعب نادي برايتون الإنجليزي لمدة 4 سنوات في وتعد الصفقة هي الأكبر في انتقالات النادي الأهلي.

ولتدعيم خط هجوم النادي الأهلي، أعلن مدير الصفقات أمير توفيق النجاح في ضم المخضرم حسام حسن قادماً من نادي سموحة السكندري.

الأهلي واصل سوق الانتقالات التاريخي وأعلن عودة كل من اللاعب وعمار حمدي وأحمد عبد القادر من الإعارة بعد مواسم قوية مع أنديتهما الاتحاد وسموحة.

وكانت أخر صفقات النادي الأهلي التعاقد مع اللاعب مصطفى البدري قادمًا من نادي الإنتاج الحربي.