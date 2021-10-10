نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مباراة الإمارات والعراق في تصفيات كأس العالم 2022 المواعيد والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة الإمارات والعراق ، في إطار مباريات الجولة الرابعة من تصفيات كأس العالم 2022 عن القارة الآسيوية، ولحساب مرحلة الذهاب من المجموعة الأولى، يحتضن مساء بعد غدٍ الثلاثاء 12 أكتوبر 2021 ، ملعب ستاد زعبيل بنادي الوصل في مدينة دبي الإماراتية، فعاليات المواجهة القوية والهامة، التي تجمع الشقيقين العربيين الأبيض وأسود الرافدين، والتي من المتوقع أن تجذب الملايين من عشاق المنتخبين.

في السطور المقبلة نتناول سويًا موعد مباراة الإمارات والعراق والقنوات الناقلة ، إضافة إلى موقف الفريقين في التصفيات الحالية المؤهلة إلى مونديال 2022 في قطر ، وكذلك تاريخ مواجهات الإمارات والعراق .

مباراة الإمارات والعراق

بحظوظ متساوية تقريبًا، يدخل منتخبا العراق والإمارات مواجهة الثلاثاء المقبل، يبحث خلالها الفريقان عن النقاط الثلاث، والتي ستعزز مسيرته نحو مشاركة ثانية لـ عيال زايد وأسود الرافدين في العرس الكروي العالمي.

مشوار منتخب الإمارات لكرة القدم في التصفيات المونديالية الحالية ، انطلق من المرحلة الثانية وهي مرحلة التصفيات المشتركة المؤهلة إلى كأس العالم وكأس آسيا .

حيث تصدر الأبيض المجموعة السابعة برصيد 18 نقطة وصافي (16) هدفًا، جمعها من 6 انتصارات وخسارتين.

أما في المرحلة النهائية من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 ، فيمر المنتخب الإماراتي بحالة من التعثر، إذ يحتل المركز الثالث حاليًا في المجموعة الأولى برصيد 2 نقطة وصافي (-1) هدف.

وتعادل منتخب الإمارات في مباراتين سلبيًا مع لبنان وإيجابيًا مع سوريا (1-1)، فيما تلقى الخسارة مؤخرًا أمام إيران بهدف.

على الجانب الآخر، استهل منتخب العراق لكرة القدم مشواره في تصفيات مونديال 2022 ، من المرحلة الثانية أيضًا، إذ حل وصيفًا في المجموعة الثالثة برصيد 17 نقطة وصافي (10) أهداف.

وتمكن أسود الرافدين من تحقيق الفوز في 5 مباريات وتعادل في مباراتين وخسر في واحدة، ليتم اختياره رفقة الصين وفيتنام وعُمان ضمن أفضل من احتلوا المركز الثاني في تصفيات المرحلة الثانية.

أما في التصفيات النهائية ، فيحتل المنتخب العراقي حاليًا المركز الخامس وقبل الأخير في المجموعة، برصيد نقطتين وصافي (-3) هدف، حصدها من تعادلين سلبيًا مع كوريا الجنوبية ولبنان، وخسارة بثلاثية نظيفة أمام إيران.

تاريخ المواجهات بين الإمارات والعراق

تاريخيًا جمعت 25 مواجهة المنتخبين العربيين، وذلك في إطار بطولات كأس فلسطين وكأس الخليج (خليجي) وأيضًا تصفيات كأس العالم ودورة الألعاب الآسيوية علاوة على كأس آسيا ومباريات ودية أخرى.

ويمتلك أسود الرافدين الرصيد الأكبر من عدد مرات الفوز في المواجهات بـ10 انتصارات مقابل 8 مرات للأبيض، فيما حسم التعادل 7 مباريات جمعت الشقيقين العربيين.

وعلى مستوى الأهداف المسجلة، فقد أحرز المنتخب العراقي 36 هدفًا، فيما استقبلت شباكه 22 هدفًا إماراتيًا.

أما عن أكبر فوز تحقق في تاريخ المواجهات العراقية الإماراتية ، فكان من نصيب العراقيين، والذين حققوا الفوز بخماسية نظيفة مرتين في كأس فلسطين 1975 وخليجي 5 في 1979.

ويمكن استعراض إجمالي النتائج في المواجهات على النحو التالي:

موعد مباراة الإمارات والعراق والقنوات الناقلة

تقرر إقامة اللقاء مساء بعد غدٍ الثلاثاء، عند الساعة التاسعة إلا الربع ( 8:45 م ) بتوقيت الإمارات، الثامنة إلا الربع ( 7:45 م ) بتوقيت السعودية والعراق، السابعة إلا الربع ( 6:45 م ) بتوقيت القاهرة، الخامسة إلا الربع ( 4:45 م ) بتوقيت جرينتش.

وبشأن حكم مباراة الإمارات والعراق فقد أسند الاتحاد الدولي لكرة القدم ( فيفا ) للحكم الدولي الياباني ريوجي ساتو مهمة القيادة التحكيمية للقاء المرتقب.

تقوم شبكة قنوات SSC الرياضية السعودية بنقل أحداث اللقاء عبر فضائية SSC4 HD .

أما عن معلق مباراة الإمارات والعراق فقد أولت شركة الرياضة السعودية للمعلق الرياضي السعودي حماد العنزي مهمة التعليق والوصف التفصيلي لأحداث المواجهة.

الخاتمة

تعرفنا في السطور الماضية على موعد مباراة الإمارات والعراق والقنوات الناقلة ، إضافة إلى موقف المنتخبين ومشوارهما في تصفيات مونديال 2022 ، وكذلك تاريخ لقاءات الإمارات والعراق .