الأردن يقسو على سوريا بخماسية ويصعد لنهائي بطولة غرب آسيا
حقق المنتخب الأولمبي الأردني فوزا كبيرا على نظيره السوري بنتيجة 5-2 في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد ضمن الدور نصف النهائي من بطولة غرب آسيا لكرة القدم للمنتخبات تحت 23 عاما.
وتناوب على تسجيل خماسية "النشامى" كل من خالد الصياحين ويزن النعيمات وهادي الحوراني ومحمد أبو رزق وإبراهيم سعادة، فيما سجل ثنائية "نسور قاسيون" محمد ريحانية وعلي البشماني.
وبهذا الفوز العريض، تأهل المنتخب الأردني إلى المباراة النهائية للبطولة حيث سيلاقي الفائز في مباراة نصف النهائي الثانية والتي ستجمع في وقت لاحق اليوم بين المنتخبين السعودي والعراقي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأردن يقسو على سوريا بخماسية ويصعد لنهائي بطولة غرب آسيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.