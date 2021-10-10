إيطاليا تخطف المركز الثالث في دوري الأمم

إيطاليا تخطف المركز الثالث في دوري الأممانتزع المنتخب الإيطالي المركز الثالث ببطولة دوري الأمم الأوروبية، وذلك عقب فوزه على نظيره البلجيكي 2 - 1، يوم الأحد، في مباراة تحديد المركز الثالث.

كان المنتخب الإيطالي قد خسر في الدور قبل النهائي أمام نظيره الإسباني 1 - 2، فيما فرط المنتخب البلجيكي في تقدمه بهدفين دون رد على المنتخب الفرنسي ليخسر 2 - 3 في الدور ذاته.

وجاء الفوز ليؤكد تفوق المنتخب الإيطالي على نظيره البلجيكي في المواجهات الأخيرة بينهما، حيث فاز منتخب إيطاليا في آخر مباراتين جمعتهما في بطولتي أمم أوروبا 2016 و2020 .

وتقدم نيكولا باريلا للمنتخب الإيطالي في الدقيقة 46، قبل أن يضيف زميله دومينيكو بيراردي الهدف الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة 65. وفي الدقيقة 86 سجل شارل دي كيتيلير هدف منتخب بلجيكا الوحيد.