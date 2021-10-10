دوت الخليج -

فرنسا تتوج بدوري الأمم على حساب إسبانيا

أحرزت فرنسا بطلة العالم لقب بطولة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم بعدما هز كريم بنزيمة وكيليان مبابي الشباك لتفوز 2-1 على إسبانيا باستاد سان سيرو يوم الأحد. فرنسا تتوج بدوري الأمم على حساب إسبانياأحرزت فرنسا بطلة العالم لقب بطولة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم بعدما هز كريم بنزيمة وكيليان مبابي الشباك لتفوز 2-1 على إسبانيا باستاد سان سيرو يوم الأحد. وعقب شوط أول متواضع دبت الحياة في المباراة في الدقيقة 64 عندما سدد تيو هرنانديز لاعب فرنسا كرة أسفل العارضة. وبعد لحظات انتزعت إسبانيا التقدم عندما استلم ميكل أويارزابال تمريرة طويلة من سيرجيو بوسكيتس وحافظ على الكرة رغم محاولات دايو أوباميكانو وسدد كرة منخفضة في المرمى. وردت فرنسا بتسديدة رائعة من بنزيمة عقب تمريرة عرضية من مبابي ليدرك التعادل. وحسم مبابي المباراة قبل عشر دقائق من النهاية إذ استلم تمريرة من هرنانديز وحافظ على هدوئه ليهز شباك الحارس سيمون.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فرنسا تتوج بدوري الأمم على حساب إسبانيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.