منتخب فرنسا يحقق فوز مثير على أسبانيا ويتوج بطلا لدورى الامم الاوروبية

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محمد سياف - ابو ظبي - فاز منتخب فرنسا اليوم الأحد على المنتخب الأسبانى، فى المباراة النهائية ببطولة دورى الامم الاوروبية، والتى إنتهت لصالح الديوك بنتيجة 2 – 1، أحرز هدفى المنتخب الفرنسى كريم بنزيمة فى الدقيقة 66، وبعد ذلك الهدف الثانى والذى أحرزه نجم باريس سان جيرمان “كليان مبابى” فى الدقيقة 80، بينما أحرز الهدف الوحيد للمنتخب الأسبانى اللاعب “ميكيل أويارزابال” فى الدقيقة 64.

وأقيمت مباراة فرنسا وأسبانيا، على ملعب سان سير، يوم الأحد الموافق 10 أكتوبر الجارى، والذى تم نقله على قناة beIN sports 1 HD PREMIUM، بتعليق رؤوف خليف، بصافرة الحكم أنتونى تايلور .

وكان المنتخب الأسبانى هو من كان له أسبقية التهديف، حيث أحرز أول أهداف المباراة فى الدقيقة 64، ولكن إستطاع منتخب فرنسا بقلب الطاولة على الأسبان، وإحراز هدف التعادل عن طريق نجم ريال مدريد كريم بنزيمة فى الدقيقة 66، ويحرز هدف الفوز فى الدقيقة 80 كليان مبابى، ليتوج المنتخب الفرنسى بطلا لدورى الأمم الأوروبية.

تشكيل أسبانيا الذى كانت تلعب به أمام فرنسا :

حراسة المرمى : أوناى سيمون

خط الدفاع: ماركوس ألونسو – إيميرك لابورت – إريك جارسيا – سيزار أزبيلكويتا

خط الوسط : سيرجيو بوسكيتس – جافى – رودرى .

خط الهجوم : بابلو سارابيا – فيران توريس – ميكيل أوبارزابال .

تشكيل منتخب فرنسا ضد أسبانيا :

حراسة المرمي: هوجو لوريس

خط الدفاع: رافاييل فاران – جيوليس كوندى – بريسنال كيمبيمبي

خط الوسط : بافارد – بوجبا – أوريلين تشواميني – هيرنانديز – جريزمان

خط الهجوم: كريم بنزيمة – كيليان مبابي