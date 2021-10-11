مباراة مصر وليبيا اليوم في ملعب بني غازي بليبيا الموعد والقنوات الناقلة

يترقب جماهير كرة القدم المصرية والعربية والإفريقية اللقاء المرتقب بين منتخب مصر ومنتخب ليبيا وذلك بعد أن فاز المنتخب المصري على ليبيا بهدف دون مقابل في المباراة التي أقيمت بينهم في مصر يوم الجمعة الماضي حيث تستضيف ليبيا اللقاء الثاني الذي سيجمع بين المتخبين حيث يلعب الفريقين على تصدر المجموعة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم قطر 2022 ويتصدر المنتخب المصري المجموعة برصيد 7 نقاط وبفارق نقطة واحدة عن المنتخب الليبي الذي يأتي في المركز الثاني برصيد 6 نقاط حيث يسعى المنتخب المصري إلى الانتصار لتعزيز صدارته للمجموعة وضمان التأهل لكأس العالم القادم بينما على الجانب الآخر سيحاول المنتخب الليبي تحقيق الفوز على ملعبه والعودة للصدارة مرة أخري من أجل التواجد في مونديال قطر حيث يمتلك المنتخبان العديد من النجوم القادرة على تحقيق أحلام جماهيرها ومن خلال هذا المقال سنقدم لكم موعد مباراة مصر وليبيا اليوم والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع للمنتخب المصري.

مباراة مصر وليبيا اليوم الموعد والقنوات الناقلة

يستضيف اليوم الإثنين الموافق 11/10/2021 المنتخب الليبي منتخب مصر في لقاء الإياب بين المنتخبين في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة العاشرة بتوقيت السعودية على استاد 28 مارس في بني غازي وسيتم إذاعة أحداث المباراة عبر شاشة قناة أون تايم سبورت 1 حيث يأتي هذا اللقاء بعد أن حقق المنتخب المصري الفوز على نظيره الليبي في اللقاء الأول الذي جمع بينهما في الإسكندرية واحرز هدف المنتخب والمباراة الوحيد اللاعب المصري عمر مرموش المحترف في الدوري الألماني ليحتل المنتخب بهذا الفوز صدارة المجموعة بعد الفوز على أنجولا بهدف والتعادل مع الجابون ثم الفوز على ليبيا في مصر.

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام ليبيا

تتردد بعض الأخبار عن أن المدير الفني للمنتخب الوطني البرتغالي كارلوس كيروش سوف يقوم ببعض التغييرات في تشكيلة المنتخب عن التشكيلة التي لعب بها في مباراة ليبيا الماضية ومن المتوقع أن يأتي التشكيل كالتالي: