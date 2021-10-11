نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توقيت مباراة السعودية والصين AFC والقنوات الناقلة تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر توقيت مباراة السعودية والصين AFC المرتقبة في التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022م، حيث ينتظر محبي وعشاق كرة القدم انطلاق المباراة الهامة والحاسمة في رابع جولات تصفيات كأس العالم، وذلك بعد فوز المنتخب السعودي على المنتخب الياباني بهدف نظيف والحصول على الثلاث النقاط ليصبح رصيد المنتخب السعودي من النقاط 9 نقاط محتلاً بهم المركز الثاني، ويتطلع الأخضر للفوز بمباراته القادمة للحصول على الثلاث نقاط ليصبح رصيده 12 نقطة في جدول الترتيب، وفي الوقت الحالي يبحث محبي ومشجعي كرة القدم السعودية عن موعد مباراة السعودية والصين القادمة ضمن التصفيات، لذلك قمنا بتوفير بطاقة مباراة الأخضر القادمة من خلال المقال.

توقيت مباراة السعودية والصين AFC

يواجه المنتخب السعودي لكرة القدم المنتخب الصيني في مباراته الرابعة ضمن المجموعة الثانية من تصفيات كأس العالم 2022م، وقد فاز الأخضر في الثلاث مباريات السابقة وحصل على 9 نقاط كاملة، ولكنه يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة B، وذلك بفارق الأهداف بينه وبين المنتخب الأسترالي.

حيث سجل المنتخب الأسترالي سبعة أهداف وتلقت شباكه ست أهداف، بينما سجل المنتخب السعودي خمسة أهداف فقط وتلقت شباكه أربعة أهداف فقط، ويأتي في المركز الثالث المنتخب الياباني بعدد 3 نقاط، وفي المركز الرابع يأتي منتخب عمان بثلاث نقاط، بينما يحتل المنتخب الصيني المركز الخامس في جدول الترتيب بثلاث نقاط، ويليه المنتخب الفيتنامي بدون نقاط.

ومن المقرر أن يتم إقامة مباراة السعودية والصين على أرضية استاد مدينة الملك عبد الرياضية “الجوهرة المشعة” بمدينة جدة، وقد أعلنت وزارة الرياضة بالمملكة العربية السعودية عن رفع الطاقة الاستيعابية للحضور الجماهيري بصورة استثنائية إلى نسبة مائة في المائة في مباراة السعودية والصين، ومن يرغب في التعرف على توقيت مباراة السعودية والصين AFC والقنوات الناقلة مباراة المنتخب السعودي، يمكنه ذلك من خلال التالي:

المباراة Saudi Arabia X China البطولة تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022 الموعد والتوقيت الثلاثاء 12 أكتوبر 2021م الساعة 8:00م بتوقيت السعودية الملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية الجوهرة المشعة – جدة القنوات الناقلة قنا SSC 7 HD الرياضية – منصة شاهد VIP – قناة الاتحاد الآسيوي يوتيوب

شراء تذاكر مباراة السعودية مكاني تذاكر

شهدت منصة مكاني الإلكترونية لشراء تذاكر حضور المباريات إقبالاً هائلاً من راغبي الحضور مباراة المنتخب السعودي القادمة منذ ان تم الإعلان رسمياً عن إتاحة شراء تذكرة مباراة السعودية القادمة، حيث بلغ عدد التذاكر المباعة حتى الآن ما يقرب من 48300 تذكرة.

ويتبقى على نفاذ التذاكر اعتباراً من اليوم الاثنين بتاريخ 11 أكتوبر 22021م يوم واحد تقريباً، فمن يرغب في شراء تذكرة يمكنه ذلك من خلال موقع مكاني للتذاكر الآن، كما يمكنكم التعرف على توقيت مباراة السعودية والصين AFC والقنوات المفتوحة الناقلة للمباراة من خلال المقال عبر ثقفني الآن.