نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة السعودية والصين تصفيات كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة السعودية والصين تصفيات كأس العالم 2022 هي مباراة ينتظرها عشاق ومحبي كرة القدم القدم السعودية والمنتخب السعودي خاصة في ظل الأداء والنتائج الجيدة للمنتخب السعودي حتى الآن بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022، ومن المقرر أن يواجه المنتخب السعودي نظيره الصيني مساء يوم الثلاثاء على أرضية ملعب الجوهرة المشعة بمدينة جدة السعودية، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة لحساب المجموعة الثانية من التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم FIFA قطر 2022.

ويدخل المنتخب السعودي مباراة الصين القادمة بقيادة مديره الفني الفرنسي إيرفي رينارد وعينه على الفوز من أجل التطلع إلى الإنفراد بصدارة جدول ترتيب المجموعة الثانية، والاقتراب ولو لخطوة نحو حلم التأهل إلى مونديال قطر 2022.

واستطاع المنتخب السعودي تحقيق العلامة الكاملة في عدد مرات الفوز في مشواره بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022، حيث نجح المنتخب السعودي في الفوز على كل من: فيتنام، وعمان، واليابان، وهو أمر مبشر لكافة جماهير كرة القدم السعودية، خصوصاً وأن هذه الانطلاقة تُعد هي الأولى من نوعها، إذ أنه لم يسبق للمنتخب السعودي الفوز في أول ثلاث مباريات له بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022، ويأتي المنتخب السعودي في المركز الثاني برصيد تسع نقاط في جدول ترتيب المجموعة الثانية خلف المنتخب الاسترالي صاحب صدارة جدول الترتيب، ومايفرق بينهم سوى فارق الأهداف فقط.

على الجانب الآخر فإن المنتخب الصيني ذاق طعم الفوز أخيراً في مباراته الماضية أمام نظيره الفيتنامي، المنتخب الصيني خسر أمام كل من: أستراليا، واليابان، قبل أن يتمكن من الخروج بنقاط الفوز أمام المنتخب الفيتنامي ليأتي المنتخب الصيني في المركز الخامس بجدول ترتيب المجموعة الثانية وفي رصيده ثلاث نقاط.

موعد مباراة السعودية والصين

وقد حدد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يوم الثلاثاء الثاني عشر من شهر أكتوبر الجاري ليكون موعداً لإقامة مباراة السعودية والصين في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022، حيث ستنطلق صافرة بداية أحداث مباراة السعودية والصين في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الساعة التاسعة مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة السعودية والصين

هذا وسيتم النقل الحي والمباشر لأحداث مباراة السعودية والصين مساء يوم الثلاثاء من خلال شاشة قناة SSC 7 على أن يقوم بالتعليق على أحداث مباراة السعودية ضد الصين المعلق عبدالله الحربي.