نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط منصة اختبار مدرستي madrasati المباشر وزارة التعليم 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر رابط منصة اختبار مدرستي madrasati المباشر لتنفيذ الاختبارات التي تجريها وزارة التعليم عام السعودية، حيث أطلقت الوزارة منصة خاصة لتنفيذ الاختبارات تابعة لمنصة مدرستي التعليمية يمكن الدخول إليها بشكل مستقل في حال توفر الرابط لديك، وفي حال عدم توفر رابط نظام الاختبارات المركزية مدرستي اختبار المباشر، فعليك الدخول إلى منصة مدرستي الصفحة الرئيسية والنقر على أيقونة الاختبارات من القائمة الجانبية، ثم النقر على اختبارات مركزية، وسيتم التحويل مباشرةً إلى منصة الاختبارات مدرستي 1443، ويستطيع الطالب تسجيل دخول منصة مدرستي للاختبارات عن طريق تعبئة بيانات حساب مدرستي مايكروسوفت التعليمي، ومن خلال ثقفني نوفر رابط منصة مدرستي الرسمي، بالإضافة إلى رابط منصة الاختبارات المركزية لتنفيذ الاختبارات المحاكية والتحصيلية 1443.

رابط منصة اختبار مدرستي madrasati

تؤكد وزارة التعليم عام بالمملكة العربية السعودية بشكل دائم على أهمية الاختبارات لتطوير السياسات والممارسات التعليمية بما تمثله نتائجها من مدخلات هامة للوقوف على واقع التعليم، إلى جانب تطوير المناهج الدراسية والممارسات التدريسية وفقاً لنتائج الاختبارات التي يحصل عليها الطلاب والطالبات بمراحل التعليم العام، لذلك تحرص الوزارة على تنفيذ اختبارات متنوعة عبر منصة مدرستي madrasati لتحسين مخرجات التعليم الأساسية.

وقد تم الإعلان بشكل رسمي عن تطبيق الاختبارات المحاكية للاختبارات الدولية والاختبارات التحصيلية في المواد الدراسية التالية (القراءة – العلوم – الرياضيات) على جميع الطلاب بصفوف محددة بكافة المدارس بالمملكة، ويتم التركيز من خلال هذه الاختبارات على المعارف الأساسية التي يحتاج إليها الطلبة في حياتهم.

وأكدت الوزارة على تنفيذ الاختبارات المحاكية والتحصيلية عن بعد عن طريق منصة مدرستي نظام الاختبارات المركزية الإلكترونية، حيث يتاح أمام الطلاب إمكانية تسجيل دخول منصة مدرستي التعليمية بحساب مايكروسوفت، ثم النقر على أيقونة الاختبارات، ثم اختبارات مركزية، وسيتم التحويل إلى منصة الاختبارات المركزية، كما يمكن الدخول إلى المنصة منصة مدرستي اختبار مباشرةً باتباع رابط منصة اختبار مدرستي madrasati الرسمي المرفق بالتالي:

رابط منصة مدرستي اختبار (ekhtibar.moe.gov.sa). منصة مدرستي تسجيل الدخول (schools.madrasati.sa).

منصة مدرستي نظام الاختبارات المركزية 1443

وضعت وزارة التعليم عام خطة زمنية لتنفيذ الاختبارات المحاكية للاختبارات الدولية والتحصيلية 1443 عبر منصة مدرستي للتعليم عن بعد، ووفقاً لهذه الخطة فمن المقرر أن يتم تنفيذ الاختبار المحاكي لاختبار PISA لمادة الرياضيات اليوم الاثنين بتاريخ 11 أكتوبر 2021م الموافق لتاريخ 5 ربيع الأول 1443هـ.

وقد استهدفت وزارة التعليم كافة الطلاب والطالبات بالصفوف الثالث المتوسط والأول الثانوي مسار مشترك والثاني الثانوي، ومن المقرر أن يبدأ الاختبار من الساعة 8:00 صباحاً ويستمر لمدة 24 ساعة، أما عن مدته فهي ساعة يتم احتسابها منذ دخول الطالب أو الطالبة على نظام الاختبارات المركزية من خلال اتباع رابط منصة اختبار مدرستي madrasati المباشر المرفق.