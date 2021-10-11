نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة السعودية والصين القادمة || الثلاثاء 2021/10/12 والقنوات الناقلة للقاء والتشكيل المتوقع في المقال التالي

عمر شويل - جدة تنتظر الجماهير في المملكة من عشاق كرة القدم على أحر من الجمر، موعد مباراة السعودية والصين في الجولة الرابعة من تصفيات المجموعة الثانية لقارة أسيا المؤهلة لكأس العالم، كانت الجماهير المحبة للأخضر قد تكالبت على شراء تذاكر المباراة، وأعلنت شركة مكاني عن نفاذ التذاكر بعد طرحها بساعات قليلة، المباراة تنقل عبر شاشة قنوات ssc وتقام على ملعب الجوهرة المشعة بجدة، يدخل الأخضر السعودي اللقاء متصدر المجموعة بالمشاركة مع المنتخب الأسترالي برصيد 9 نقاط، من الفوز في 3 لقاءات مما يجعل الفوز في مباراة الصين يمثل الوصول لكأس العالم بنسبة 90%، وهو ما تأمله الجماهير والجهز الفني واللاعبون من المباراة.

موعد مباراة السعودية والصين

تنطلق صفارة حكم اللقاء في تمام الخامسة مساءً بالتوقيت العالمي توقيت جرينتش، السابعة مساءً بتوقيت مدينة القاهرة، الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

تعرف على التشكيل المتوقع للسعودية في المباراة

حراسة المرمى ” محمد العويس”.

خط الدفاع ” محمد خبراني، عبد الله مادو، العمري، البليهي”.

الوسط ” الشهراني، محمد كانو، عبد الله عطيف، المالكي، سلمان الفرج”.

الهجوم ” عبد الرحمن غريب”.

القنوات الناقلة ومعلق مباراة السعودية والصين

تنقل المباراة عبر شاشة قناة ssc hd 7 الرياضية السعودية السابعة، ويعلق على المباراة المعلق السعودي عبد الله الحربي.

أسعار تذاكر مباراة السعودية ضد الصين

أعلنت الجماهير السعودية عن عدم قدرتها على شراء التذاكر بعد أن أغلق تطبيق مكاني، بعد نفاذ العدد المسموح به للحضور بعد ساعات قليلة من طرح التذاكر للبيع إلكترونياً، وكان قد تحدد سعر موحد للتذكرة وهو 15 ريال لتحفيز الجماهير للحضور.

ترتيب مجموعة السعودية بعد الجولة الثالثة

يحتل الأخضر السعودي المركز الثاني بفارق الأهداف عن المتصدر المنتخب الأسترالي، ثم يحل ثالثاً المنتخب الصيني منافس السعودية في لقاء اليوم، وفيما يلي الترتيب لجميع المنتخبات.

تاريخ لقاءات السعودية ضد الصين

تقابل المنتخبين قبل هذا اللقاء 15 مباراة كان نصيب الفوز للتنين الصيني في 7 مباريات، بينما الأخضر السعودي فاز في 5 مباريات، وحسم التعادل نتيجة 3 لقاءات جمعت المنتخبين ولقاء الليلة هو رقم 16 بين المنتخبين.

موعد مباراة السعودية والصين