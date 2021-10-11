نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات الناقلة لمباراة مصر وليبيا اليوم وإليكم تردد القناة على النايل سات في المقال التالي

عمر شويل - جدة القنوات الناقلة لمباراة مصر وليبيا على النايل سات والمجانية، يلتقي اليوم منتخب مصر الوطني مع نظيره الليبي ضمن مباريات الجولة الرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 20222 والتي تقام في قطر، حيث تقام مباراة اليوم على ملعب المنتخب الليبي في مدينة بنغازي، وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت قبل ثلاثة أيام قد نجح المنتخب المصري في الفوز بهدف عمر مرموش في مطلع الشوط الثاني من المباراة دون رد من المنتخب الليبي في المباراة التي أقيمت على ملعب ستاد برج العرب بمدينة الإسكندرية.

موعد وتوقيت مباراة مصر وليبيا

من المقرر أن يلتقي اليوم منتخب مصر مع ليبيا في تمام الساعة التاسعة مساءا على ملعب ستاد بني غازي، ويعتبر انتصار المنتخب المصري في مباراة الذهاب أمام ليبيا هي الفوز الأول للمدير الفني الجديد كيروش، حيث نجح بذلك منتخب مصر في تصدر ترتيب المجموعة F وذلك برصيد 7 نقاط من ثلاثة مباريات خاضها، ويأتي بعده منتخب ليبيا برصيد ست نقاط، ثم منتخب أنجولا برصيد ثلاثة نقاط، ويتذيل المجموعة منتخب الجابون بنقطة واحدة.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وليبيا

أما عن القنوات الناقلة لمباراة المنتخب المصري مع المنتخب الليبي اليوم فهي أربعة قنوات مختلفة، الاولى هي قناة مصرية حيث تذاع المباراة على قناة اون تايم سبورتس 1 بتعليق من الكابتن أحمد شوبير ويقود الاستوديو التحليلي الإعلامي تامر صقر والذي سيبدأ في تمام الساعة السابعة أي قبل انطلاق المباراة بساعتين، كما يمكن الاستماع إلى المباراة بصوت المعلق حاتم بطيشة على القناة الصوتية الثانية، وبحضور كلا من الكابتن فاروق جعفر والكابتن وليد صلاح الدين والكابتن عبدالظاهر السقا والكابتن محمد زيدان وذلك للتحليل الفني للمباراة.

كما يمكنكم الاستماع إلى المباراة أيضا عبر قناة SSC5 HD وذلك بتعليق المعلق فهد العتيبي، كما تنقل المباراة كذلك على قناة ESPN 1 Nederland HD وذلك بتعليق هولندي وهي القناة التي كانت تسمى Fox Sports 1 NL قبل ذلك.

وأخيرا تنقل القناة الخاصة بيوتيوب الفيفا fifatv على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب المباراة وذلك بتعليق انجليزي، حيث يمكن مشاهدة المباراة اونلاين على الانترنت من خلال الدخول إلى القناة في وقت إذاعة المباراة.

تردد قناة اون تايم سبورتس 1 ON Time Sports 1 HD لمشاهدة مباراة مصر وليبيا

ولمعرفة تردد قناة اون تايم سبورت HD ON Time Sports 1 HD والتي تعرض مباراة منتخب مصر اليوم أمام ليبيا فهو كالتالي، 11861 معدل الترميز 27500 ومعامل الاستقطاب رأسي، ومعامل تصحيح الخطأ 5/6، وكانت قناة اون سبورت قد نجحت في الحصول على حق بث مباريات المنتخب المصري ضمن تصفيات كأس العالم 2022 حصريا داخل مصر.