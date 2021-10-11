نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات الناقلة لمباراة السعودية والصين تصفيات كاس العالم 2022 وموعد مباراة المنتخب السعودي بالعودة في المقال التالي

عمر شويل - جدة القنوات الناقلة لمباراة السعودية والصين اليوم في التصفيات المؤهلة لكاس العالم 2022. نوفرها لكم عن طريق موقعكم المميز ’’ثقفني’’ حيث نعمل علي نقل وتغطية الحدث بشكل دوري وحصري لكل جمهورنا العزيز، ولأهمية مباريات المنتخب السعودي لدي معظم شبه الجزيرة العربية، سنقوم بتوفير تردد قنوات ssc الرياضية المفتوحة، وكذلك التعرف علي القناة المفتوحة الناقلة لمباراة منتخب السعودية مؤكداً والمعلق بها.

القنوات الناقلة لمباراة السعودية والصين اليوم

يوجد الكثير من القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة السعودية والصين تصفيات المونديال، لهذا سنتعرف معكم عليها في عجالة سريعة، كما سنتعرف علي تردد ssc نايل سات لمتابعة اللقاء وفق ما أعلنت مجموعة الرياضية السعودية، أن أس اس سي السابعة هي التي ستذيع اللقاء بتعليق عبدالله الحربي، وستقام المباراة علي ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة).

Sharjah Sport HD

Dubai Sports 1 HD

OMAN SPORTS HD

AD SPORTS 3 HD

Alkass Two HD

SSC7 HD

تردد قنوات ssc نايلسات الرياضية المفتوحة

تتوفر الترددات الخاصة بالقنوات المجانية التي تنقل مباريات المنتخب السعودي، والتي تم تحديثها منذ شهر يوليو الماضي. لهذا يمكن تنزيل تردد قناة ssc الناقلة للمباراة من خلال الجدول الآتي:

ssc اسم القناة نايل سات القمر الصناعي 12562 التردد 27500 معدل الترميز عمودي v الاستقطاب DVB-S2/8PSK النظام ¾ أو 2/3 معامل التصحيح

كما أنه بجانب هذه المجانية للقنوات. نعلمكم أنه يوجد قنوات بجودة hd يكون سعر اشتراك باقة SSC Sports الرياضة. وتكون على منصة شاهد بمبلغ 57.99 ريال سعودي شهرياً. بينما سعر الاشتراك في SSC للمشاهدة على شاهد SPORTS ON SHAHID VIP. وجهاز GOBX معاً SPORTS ON SHAHID VIP GOPX يبلغ 74.99 ريال سعودي.

موعد مباراة السعودية والصين تصفيات كاس العالم

نتعرف علي موعد مباراة منتخب السعودية والصين اليوم حيث يلتقي الفريقين مساء يوم الثلاثاء 12 من أكتوبر 2021، والذي سينطلق في تمام الساعة 17:00 بتوقيت غرينتش، كما سينطلق في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر، وسيكون اللقاء في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، وسيكون في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت السعودية، وسيكون اللقاء بتمام التاسعة مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، كما سيكون بتمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت العراق وسوريا والأردن وفلسطين.