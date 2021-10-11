القنوات الناقلة مباراة مصر وليبيا اليوم في أطار تصفيات كأس العالم 2022

القنوات الناقلة مباراة مصر وليبيا اليوم في مباراة العودة بين الفريقين بعد المباراة الأولي . التي فاز بها المنتخب المصري بهدف مقابل لا شئ ضمن الجولة الثالثة . كذلك يستعد المنتخب المصري اليوم الاثنين 11 أكتوبر لمواجهة . المنتخب الليبي وذلك في تحديات تصفيات كأس العالم 2022 . وذلك في أطار الجولة الرابعة من تصفيات قارة أفريقيا التي تؤهل لنهائيات كأس العالم 2022 . لذلك يتم البحث بشكل مكثف عن تردد قناة منتخب مصر وليبيا . تلك التي ستنقل أحداث المباراة اليوم . وفي هذا المقال سنتعرف علي القناة الناقلة لمباراة مصر وليبيا اليوم . والتي ستنقل أحداث المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً اليوم بتوقيت القاهرة .

القنوات الناقلة مباراة مصر وليبيا اليوم في مباراة الجولة الرابعة

القنوات الناقلة مباراة مصر وليبيا اليوم والتي سيخوضها المنتخب المصري . برصيد نقاط أعلي في المجموعة والتي يحتل الصدارة بها حتي الآن . وأرتفع رصيد النقاط بعد أن سجل اللاعب المتألق عمر مرموش هدف المباراة الماضية وهو الهدف الوحيد المسجل بالمباراة . كذلك يسعى منتخب مصر اليوم أن يحافظ علي صدارة المجموعة . لكي ما يتأهل بعد تصفيات كأس العالم 2022 . إلي أن يكون في كأس العالم القادم والمقام داخل دولة قطر . كما ستكون أحداث المباراة في ملعب مباراة مصر وليبيا بمحافظة بني غازي الليبية . ويخوضها منتخب مصر برصيد نقاط 7 نقطة . ومنتخب ليبيا برصيد نقاط 6 نقاط . لذلك ستكون المنافسة شديدة لكي ما يحافظ المنتخب المصري علي الصدارة . وأيضاً المنتخب الليبي الذي يريد رفع رصيد نقاطه ليحتل الصدارة أيضاً أذا ما فاز بمباراة اليوم في التصفيات المؤهلة لكأس العالم .

القناة الناقلة للمباراة في تصفيات كأس العالم 2022

القناة الأولي التي تذاع عليها المباراة قناة أون سبورت المصرية بتعليق الكابتين أحمد شوبير . ذلك بجانب القناة الثانية الصوتية مع معلق مباراة مصر وليبيا المتألق حاتم بطيشه . كذلك بجانب القناة الناقلة لمباراة مصر وليبيا اليوم قناة SSC 5 HD ومعلق المباراة فهد العتيبي . كما يتم إذاعة المباراة علي قناة ESPN 1 NEDERLAND HD ويكون التعليق مع معلق هولندي .

تردد قناة منتخب مصر وليبيا الناقلة للمباراة اليوم

يتم نقل أحداث المباراة اليوم علي قنوات أون تايم سبورت الرياضية .

تردد قناة منتخب مصر وليبيا وهي قناة HD ON TIME SPORT 1 HD .

وهي قناة HD ON TIME SPORT 1 HD . يتم ضبط التردد علي القمر الصناعي نايل سات وهو 11861 .

كذلك يتم ضبط معدل الترميز علي القمر برقم 27500 .

معامل الاستقطاب الخاص بالقناة “رأسي” .

معدل تصحيح الخطأ للقناة 5/6 .

القنوات الناقلة مباراة مصر وليبيا اليوم في تحديات أطار الجولة الرابعة من تصفيات كأس العالم 2022 . ذلك ما تم عرضه تفصيلياً داخل المقال . وهي القنوات التي ستنقل المباراة اليوم في تمام التاسعة مساءً اليوم بتوقيت مصر . والعاشرة مساءً بتوقيت السعودية .