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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات الناقلة مباراة مصر وليبيا اليوم في أطار تصفيات كأس العالم 2022 في المقال التالي
القنوات الناقلة مباراة مصر وليبيا اليوم في مباراة العودة بين الفريقين بعد المباراة الأولي . التي فاز بها المنتخب المصري بهدف مقابل لا شئ ضمن الجولة الثالثة . كذلك يستعد المنتخب المصري اليوم الاثنين 11 أكتوبر لمواجهة . المنتخب الليبي وذلك في تحديات تصفيات كأس العالم 2022 . وذلك في أطار الجولة الرابعة من تصفيات قارة أفريقيا التي تؤهل لنهائيات كأس العالم 2022 . لذلك يتم البحث بشكل مكثف عن تردد قناة منتخب مصر وليبيا . تلك التي ستنقل أحداث المباراة اليوم . وفي هذا المقال سنتعرف علي القناة الناقلة لمباراة مصر وليبيا اليوم . والتي ستنقل أحداث المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً اليوم بتوقيت القاهرة .
القنوات الناقلة مباراة مصر وليبيا اليوم في مباراة الجولة الرابعة
القنوات الناقلة مباراة مصر وليبيا اليوم والتي سيخوضها المنتخب المصري . برصيد نقاط أعلي في المجموعة والتي يحتل الصدارة بها حتي الآن . وأرتفع رصيد النقاط بعد أن سجل اللاعب المتألق عمر مرموش هدف المباراة الماضية وهو الهدف الوحيد المسجل بالمباراة . كذلك يسعى منتخب مصر اليوم أن يحافظ علي صدارة المجموعة . لكي ما يتأهل بعد تصفيات كأس العالم 2022 . إلي أن يكون في كأس العالم القادم والمقام داخل دولة قطر . كما ستكون أحداث المباراة في ملعب مباراة مصر وليبيا بمحافظة بني غازي الليبية . ويخوضها منتخب مصر برصيد نقاط 7 نقطة . ومنتخب ليبيا برصيد نقاط 6 نقاط . لذلك ستكون المنافسة شديدة لكي ما يحافظ المنتخب المصري علي الصدارة . وأيضاً المنتخب الليبي الذي يريد رفع رصيد نقاطه ليحتل الصدارة أيضاً أذا ما فاز بمباراة اليوم في التصفيات المؤهلة لكأس العالم .
القناة الناقلة للمباراة في تصفيات كأس العالم 2022
- القناة الأولي التي تذاع عليها المباراة قناة أون سبورت المصرية بتعليق الكابتين أحمد شوبير .
- ذلك بجانب القناة الثانية الصوتية مع معلق مباراة مصر وليبيا المتألق حاتم بطيشه .
- كذلك بجانب القناة الناقلة لمباراة مصر وليبيا اليوم قناة SSC 5 HD ومعلق المباراة فهد العتيبي .
- كما يتم إذاعة المباراة علي قناة ESPN 1 NEDERLAND HD ويكون التعليق مع معلق هولندي .
تردد قناة منتخب مصر وليبيا الناقلة للمباراة اليوم
- يتم نقل أحداث المباراة اليوم علي قنوات أون تايم سبورت الرياضية .
- تردد قناة منتخب مصر وليبيا وهي قناة HD ON TIME SPORT 1 HD .
- يتم ضبط التردد علي القمر الصناعي نايل سات وهو 11861 .
- كذلك يتم ضبط معدل الترميز علي القمر برقم 27500 .
- معامل الاستقطاب الخاص بالقناة “رأسي” .
- معدل تصحيح الخطأ للقناة 5/6 .
القنوات الناقلة مباراة مصر وليبيا اليوم في تحديات أطار الجولة الرابعة من تصفيات كأس العالم 2022 . ذلك ما تم عرضه تفصيلياً داخل المقال . وهي القنوات التي ستنقل المباراة اليوم في تمام التاسعة مساءً اليوم بتوقيت مصر . والعاشرة مساءً بتوقيت السعودية .
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