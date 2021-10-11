نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات الناقلة لمباراة مصر وليبيا اليوم الإثنين وتردد قناة On Time Sport في المقال التالي

عمر شويل - جدة القنوات الناقلة لمباراة مصر وليبيا اليوم الاثنين 11\10\2021، فقد ازداد البحث كثيراً عبر محرك البحث جوجل، عن القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وليبيا اليوم، في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم بقطر 2022، وذلك لأهمية المباراة لكلا المنتخبين، والفائز بها بنسبة كبيرة هو المتأهل عن المجموعة، لذلك يبحث الشارع الكروي في مصر وليبيا عن القنوات المجانية الناقلة لمباراة مصر وليبيا اليوم، وقد ازداد البحث بصورة كبيرة مع اقتراب موعد مباراة مصر وليبيا، والمقرر لها اليوم الإثنين في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر وليبيا، لحساب الجولة الرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم بقطر 2022، ويستضيف أحداث اللقاء الهام استاد بنغازي، لذلك ومن خلال هذا المقال وعبر موقع “ثقفني” المتميز سوف نستعرض معكم كل تفاصيل هذا الموضوع.

أهمية المباراة للمنتخبين

تعد مباراة اليوم من أهم المباريات في المجموعة، فهي تقام بين أول وثاني الترتيب والفارق بينهم نقطة وحيدة، حيث يدخل منتخب الفراعنة المباراة وهم في المركز الأول برصيد 7 نقاط، جمعهم من ثلاث مواجهات استطاع الفوز في جولتين وتعادل في واحدة، وأحرز لاعبوه 3 أهداف وسكنت شباكه هدف وحيد، وتمثل هذه المباراة بالنسبة لمنتخب الفراعنة مباراة تأكيد الصدارة والانفراد بها بعدد من النقاط مطمئن.

أما بالنسبة لمنتخب ليبيا فيدخل المباراة على أمل الفوز والحصول على الثلاث نقاط. واستعادة الصدارة المفقودة مرة أخرى من المنتخب المصري. ويعلم منتخب ليبيا أهمية اللقاء ومدى تأثيره على تحديد اسم المتأهل عن هذه المجموعة. لذلك يسعى منتخب ليبيا بكل قوة نحو الفوز بالمباراة وانتزاع الثلاث نقاط. ويحتل المنتخب الليبي المركز الثاني برصيد 6 نقاط من فوزين وهزيمة. وكانت الهزيمة الوحيدة للمنتخب الليبي على يد شقيقه المصري. لذلك من المتوقع أن تكون مباراة حماسية وسريعة وقوية.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وليبيا

تمتلك شبكة قنوات أون تيم سبورت حقوق نقل جميع مباريات منتخب مصر في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022. لذلك كثر البحث عن تردد قناة أون تايم سبورت الجديد 2021. كما سيتم نقل المباراة أيضاً على قناة ssc5 HD الرياضية السعودية بصوت المعلق المتميز فهد العتيبي. ويتم أيضاً نقل مباراة مصر القادمة ضد ليبيا على قناة الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا على اليوتيوب FIFA Youtube TV.