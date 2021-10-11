نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قنوات أون تايم سبورت وليبيا 218 الناقلتين لمباراة مصر وليبيا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم في المقال التالي

عمر شويل - جدة الجمهور المصري والليبي على موعد مع أهم وأقوي مباريات المنتخبين الشقيقين في لقاء العودة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم بقطر 2022، حيث أن كلا المنتخبين يتربعان على قمة المجموعة السادسة ، حيث يتصدر منتخب مصر قمة المجموعة برصيد 7 نقاط، ثم منتخب ليبيا في المركز الثاني برصيد 6نقاط وبفارق نقطة واحدة فقط عن منتخب مصر، في حين يأتي منتخب جابون في المركز الثالث برصيد 4 نقاط، وأخيراً يتذيل منتخب انجولا الترتيب برصيد 3 نقاط.

تردد قنوات أون تايم سبورت وليبيا 218 الناقلتين لمباراة مصر وليبيا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم:-

ويتمني منتخب مصر الفوز على منتخب ليبيا في اللقاء الذي سيقام اليوم بين الفريقين في مدينة بني غازي على ستاد الشهداء في ليبيا، حيث أن الفوز أو التعادل سوف يؤدي إلى بقاء منتخب مصر متصدراً لقمة جدول ترتيب المجموعة السادسة، في حين أن الخسارة في تلك المباراة سوف تؤدي إلى فقدان منتخب مصر قمة الجدول، والهبوط مركزاً واحداً إلى المركز الثاني، وهو ما يخشاه منتخب مصر بقيادة المدير الفني الجديد البرتغالي كالورس كيروش، كما أن فوز منتخب مصر الليلة في لقاء العودة على منتخب ليبيا ثم الفوز في مباراته القادمة على منتخب الجابون بالقاهرة، ستؤدي إلى تأهل منتخب مصر عن المجموعة السادسة في كأس العالم المقبلة، حيث أن لائحة المسابقة تنص على أن أعلي فريق في عدد النقاط في المجموعة سوف تمنحه بطاقة التأهل لكأس العالم.

ويمكن مشاهدة مباراة منتخب مصر أمام منتخب ليبيا في لقاء العودة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم عبر قناة أون تايم سبورت التي تبث عبر القمر الصناعي نايل سات، ويمكن لجمهور المشاهدين استقبالها عبر التردد التالي:-

القناة القمر الصناعي التردد الاتجاه الترميز معامل الخطأ أون تايم سبورت نايل سات 11861 رأسي 27500 5/6

كذلك فسوف تقوم قناة ليبيا 218 والتي تبث برامجها عبر القمر الصناعي نايل سات بنقل تلك المباراة على الهواء مباشرة والتي يمكن استقبالها عبر التردد التالي:-

القناة القمر الصناعي التردد الاتجاه الترميز معامل الخطأ قناة ليببا 218 نايل سات 11137 رأسي 27500 5/6

وسوف تقام تلك المباراة الهامة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة وبني غازي، وسوف يقوم بالتعليق على المباراة عبر قنوات أون تايم سبورت الكابين أحمد شوبير، وعبر قناة ليبيا 218 المعلق حازم الكاديكي.